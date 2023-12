Jerome Polin dan Waseda Boys Wujudkan Mimpi Pakai Batik di Times Square New York

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Influencer, Jerome Polin berhasil mewujudkan impiannya mengenakan batik di Times Square, New York, Amerika Serikat. Pada Sabtu, 30 Desember 2023, Jerome bersama grupnya, Waseda Boys mengunjungi kota yang dijuluki Big Apple tersebut.

Waseda Boys Foto di Times Square Pakai Batik

Mereka tampil dengan gaya terbaik mengenakan atasan dari Batik Keris, yakni merek busana batik ternama asal Indonesia. Waseda Boys yang terdiri dari Jerome Polin, Yusuke Sakazaki, Ryoma Otsuka, dan Tomohiro Yamashita, sukses membawa batik ke Time Square.

"Another bucket list checked: Pakai baju batik di Times Square, New York!! Menurut kalian, baju batik mana yang paling cakep? Coba vote pake emoji!! Btw semua baju batik ini belinya di @batikkerisindo ! Selalu suka batik dari batik keris~ #jerometraveldiary," tulis Jerome Polin dan Waseda Boys di unggahan foto terbaru mereka.

Grup influencer yang tergabung dalam naungan Mantappu Corp ini tampak tersenyum sumringah saat berfoto dengan batik. Dengan bangga, mereka memperkenalkan batik asal Indonesia yang dinobatkan sebagai warisan budaya dunia itu di tengah keramaian Times Square, tempat ikonik yang merupakan jantung kota New York.

Seharian Pakai Batik di Amerika Serikat

Sebelum berfoto di persimpangan jalan utama di Manhattan, New York City yang legendaris itu, Jerome dan Waseda Boys membuat video koreografi di depan gedung Vessel yang berlokasi di Hudson Yards. Mereka kompak ikut tren First Snow EXO sambil mengenakan batik di Amerika Serikat.

"Udah cocok masuk SM Entertainment gak sih? WKWKWK. Btw hari ini seharian pake batik di US! Bangga pake batik #jerometraveldiary," tulisnya. "Waseda Boys di USA!! Ikut trend first snoe di New York hahaha," tulis Jerome Polin dikutip dari unggahan TikToknya pada Sabtu, 30 Desember 2023.

Jerome Polin memilih tampil dengan kemeja batik lengan panjang berwarna cokelat, hitam dengan motif berwarna oranye yang cerah. Sementara itu, member Waseda Boys lainnya ada yang mengenakan batik berwarna biru, hitam putih, dan cokelat.

