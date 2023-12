7 Rekomendasi Film Netflix untuk Menemani Libur Tahun Baruan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nonton film Netflix menjadi cara seru untuk mengisi libur tahun baruan. Netflix telah menghadirkan deretan film terbaru yang cocok disaksikan bersama keluarga saat momen akhir tahun. Mulai dari film komedi, animasi, horor hingga petualangan bisa Anda saksikan.

Tidak hanya menawarkan cerita yang seru, rekomendasi film Netflix untuk tahun baruan juga memiliki pesan moral yang positif. Nah, berikut ini adalah beberapa film Netflix yang seru untuk ditonton saat libur tahun baruan.

Rekomendasi Film Netflix

1. Leave The World Behind

Rekomendasi film Netflix untuk tahun baruan yang pertama adalah Leave The World Behind. Film ini sangat cocok bagi Anda penggemar genre thriller-psikologis.

Film yang dibintangi oleh Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la, dan juga Kevin Bacon ini bercerita tentang sebuah keluarga yang mengalami teror saat liburan dengan kondisi tanpa listrik.

2. Rebel Moon

Film yang bisa ditonton saat tahun baruan selanjutnya adalah Rebel Moon. Film ini merupakan hasil karya Zack Snyder yang memiliki tema serupa dengan Star Wars.

Film ini memiliki latar belakang koloni bulan yang terancam oleh penguasa tiran. Seorang penduduk desa misterius pun jadi satu-satunya harapan bagi kelangsungan hidup mereka.

3. Suzzanna: Malam Jumat Kliwon

Bagi Anda pecinta horor, film Suzzanna Malam Jumat Kliwon bisa jadi pilihan menarik untuk mengisi tahun baruan.

Film ini mengisahkan kehidupan bahagia Suzzanna (Luna Maya) dan kekasihnya, Surya (Achmad Megantara). Namun, kebahagiaan mereka terancam saat Suzzanna mengetahui keluarganya terjerat utang besar, dan waktu pelunasan yang singkat membuatnya menjadi jaminan.

4. Dear Jo: Almost is Never Enough

Film Dear Jo: Almost is Never Enough menampilkan Jourdy Pranata, Salshabilla Adriani, dan Anggika Bolsterli. Film ini mengisahkan pasangan suami istri muda, Joshua dan Maura, yang menikah dan bekerja di Baku, Azerbaijan.

Namun, Maura tidak dapat hamil karena alasan tertentu. Maura kemudian memilih sahabatnya yang bernama Ella untuk menjadi ibu pengganti atau surrogate mother bagi anak yang diinginkan oleh Maura dan Joshua.

5. Berlin

Setelah keberhasilan luar biasa Money Heist, Netflix membawa spin-off yang menitikberatkan pada karakter Berlin.

Serial prekuel ini akan mengungkap sejarah masa lalu Berlin dan gengnya saat mereka melakukan perampokan spektakuler di Paris. Dengan Pedro Alonso kembali memerankan peran ikonik Berlin, penonton dapat mengantisipasi cerita yang sarat dengan intrik dan aksi yang menghibur.

6. Chicken Run: Dawn of The Nugget

Film animasi ini menceritakan kisah ayam bernama Ginger. Setelah berhasil melarikan diri dari peternakan Tweedy, Ginger akhirnya menemukan mimpinya - sebuah pulau perlindungan yang damai bagi seluruh kawanan, jauh dari bahaya dunia manusia.

Saat dia dan Rocky menetaskan seorang gadis kecil bernama Molly, akhir bahagia Ginger tampak lengkap. Namun di daratan, seluruh jenis ayam menghadapi ancaman baru dan mengerikan. Bagi Ginger dan timnya, meskipun itu berarti mempertaruhkan kebebasan yang telah mereka peroleh dengan susah payah – kali ini mereka melanggarnya

7. Family Switch

Rekomendasi film Netflix untuk tahun baruan yang terakhir adalah Family Switch. Film ini merupakan film keluarga yang dijamin bakal mengundang tawa. Banyak unsur komedi di film ini mulai dari kecelakaan lucu hingga komedi multi-generasi.

Selain itu, film ini juga sangat menyentuh hati sehingga cocok ditonton bersama keluarga.an pencarian pamungkas untuk menemukan makna Natal yang sebenarnya di tengah kekacauan.

RIZKI DEWI AYU

