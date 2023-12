Konser TWICE di Jakarta, Tiap Anggota TWICE Unjuk Kemampuan Solo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser TWICE di Jakarta pada malam Sabtu, 23 Desember lalu, menjadi sorotan utama para penggemar ONCE di Indonesia. Konser yang bertajuk TWICE 5TH WORLD TOUR READY TO BE digelar di Jakarta International Stadium (JIS), dihadiri oleh ribuan penggemar setia TWICE, yaitu ONCE.

Dilansir dari Antara, sembilan anggota TWICE yang terdiri dari Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu tampil membawakan sejumlah lagu, yakni Set Me Free dan I Can’t Stop Me.

Sepanjang konser, sembilan anggota TWICE memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para penonton. Mereka menyapa ONCE yang hadir di Jakarta International Stadium (JIS) dengan ceria.

Penampilan Solo

Grup idola asal JYP Entertainment ini juga memberikan kejutan spektakuler dengan menampilkan penampilan solo spesial dari masing-masing anggota.

Panggung solo dimulai dari Dahyun yang membawakan lagu Try dari Colbie Caillat dengan penuh kelembutan. Penampilannya dilengkapi dengan pertunjukan piano solo yang memukau, menghadirkan nuansa yang sangat berbeda dari penampilan grup TWICE.

Tak kalah menarik, Tzuyu menampilkan energi tinggi dalam penampilan solo spesialnya dengan lagu Done for Me dari Charlie Puth dan Kehlani. Tarian yang enerjik dan penuh semangat dari Tzuyu membuat penonton terpesona.

Sesi solo stage juga menampilkan Sana, Mina, Momo, Jihyo, Nayeon, Chaeyoung, dan Jeongyeon, masing-masing membawakan lagu dengan gaya unik mereka sendiri. Sana menampilkan New Rules dari Dua Lipa, dan Mina menampilkan 7 rings dari Ariana Grande.

Momo menampilkan koreografi lagu MOVE dari Beyonce (ft. Grace Jones dan Tems), termasuk pole dance dan menari di atas tiang besi. Jihyo menampilkan Killin' Me Good, sedangkan Nayeon menampilkan lagu solonya POP!, dan Jongyeon menampilkan CAN'T STOP THE FEELING! dari Justin Timberlake dengan pakaian ala seragam sekolah.

Tak mau kalah, Chaeyoung menyajikan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul My Guitar sambil memainkan gitar langsung di atas panggung.

Penampilan solo ini tidak hanya mengungkapkan bakat individu masing-masing anggota, tetapi juga memberikan nuansa berbeda dalam konser tersebut. Setelah sesi solo selesai, TWICE kembali tampil bersama untuk membawakan lagu-lagu hits mereka seperti "Queen of Hearts", YES or YES, dan masih banyak lagi, membuat konser semakin meriah.

