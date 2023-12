Sinopsis Drama Korea Without Blood or Tears

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Without Blood or Tears disutradarai Kim Shin Il dan Choi Jeong Eun yang bercerita tentang kisah tragis kakak dan adik yang terpisah sejak kecil. Without Blood or Tears dijadwalkan tayang pada 22 Januari 2024 hingga 7 Juni 2024.

Dikutip dari My Drama List, Without Blood or Tears dibintangi Lee So Yeon, Ha Yeon Joo, Oh Chang Seok, Jang Se Hyun, Park Shin Woo, dan Jung Chan. Adapun pemeran lainnya, Yoo Ji Yeon sebagai Kim Sun Kyung, Yang Hye Jin sebagai Oh Soo Hyang, Son Ye Ji sebagai Lee Hye Sung. Ada pula Jung Hye Sun, Yoo Tae Woong, Kim Ye Ryung, Jung Soo Young, Hyun Chul Ho, Lee Eung Kyung sebagai pemeran pendukung.

Sinopsis Without Blood or Tears

Dikutip dari Soompi, Without Blood or Tears mengikuti kisah tragis dua kakak beradik, Lee Hye Won yang diperankan Lee So Yeon dan Lee Hye Ji (Bae Do Eun) diperankan Ha Yeon Joo. Lee Hye Ji merupakan kakak Lee Hye Won yang memiliki daya tarik tersendiri. Keduanya berpisah saat masih kecil, karena perceraian orang tua.

Lee Hye Ji memulai kehidupan baru dengan nama Bae Do Eun. Ia bertemu dengan Ketua Grup YJ Yoon Lee Cheol yang diperankan oleh Jeong Chan. Berkesempatan untuk memulai kembali, namun ia terkejut bertemu adiknya, Lee Hye Wo yang telah berpisah selama 20 tahun.

Dikutip dari Korean Drama List, perpisahan 20 tahun lalu itu mempertemukan keduanya sebagai ibu mertua dan menantu perempuan. Namun, hubungan tersebut dipenuhi konflik dan rencana buruk dari Bae Do Eun.

Oh Chang Seok memerankan karakter Baek Sung Yoon, Jang Se Hyun sebagai Yoon Ji Chang, Park Shin Woo sebagai Lee San Deul, dan Jung Chan sebagai Yoon Yi Cheol.

