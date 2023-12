Profil Komika Jo Koy, Pemandu Acara Golden Globe Awards 2024 Keturunan Filipina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Debut Jo Koy seorang komika menjadi pemandu acara dalam Golden Globe Awards ke-81 pada 7 Januari 2024. Komika terdahulu yang sudah pernah menjadi pemandu acara ini adalah Jerrod Carmichael pada Golden Globe Awards ke-80.

Jo Koy atau dengan nama asli Joseph Glenn Herbert adalah komika atau pelaku stand up comedy keturunan Filipina-Amerika Serikat (AS). Ayahnya prajurit Angkatan Udara AS dan Ibunya berasal dari Filipina.

Selama ini, Jo Koy cukup sering membawakan cerita mengenai dia dan ibunya perihal kehidupan orang Asia dengan gayanya yang satire.

Awal Mula Terjun Sebagai Komika

Sejak kecil ia adalah penggemar komedian Eddie Murphy. Bahkan ia rela menyamar menjadi ibunya untuk membeli tiket pertunjukan Eddie Murphy menggunakan aksen tagalog seperti ibunya. Eddie Murphy adalah inspirasi Jo Koy untuk menjadi seorang komedian, meskipun pada saat itu komedi di tempat ia tinggal belum sukses.

Panggung pertama dari seorang Jo Koy saat ia berumur sekitar 17 atau 18 tahun di sebuah bar lokal yana ada di Las Vegas. Hanya dengan bermodalkan pengalaman tampil di acara perkumpulan keluarga, ia melakukan penampilan di bar tersebut. Pensil alis dan maskara milik ibunya menjadi persiapan selanjutnya untuk terlihat lebih tua. Seperti yang sudah diduga, penampilan perdananya itu gagal atau bom dalam istilah komikanya. Kemudian, ada seorang pria yang berkata agar Jo koy tetap melanjutkan karirnya di bidang tersebut.

Puncak Karier

Setelah terus melakukan stand up comedy di kota asalnya, yaitu Las Vegas, dikutip dari laman jokoy.com, ia disarankan untuk pindah ke Los Angeles demi meniti karirnya. Walaupun di satu sisi ibunya mulai khawatir dengan karir yang Jo Koy inginkan.

Dari klub ke klub, hotel ke hotel, dan berbagai undangan lainnya ia akhirnya bisa melaksanakan tur pada 2001. Pada 2005 ia diundang dalam acara The Tonight Show with Jay Leno yang membuatnya cukup dikenal karena mendapatkan standing ovation dari penonton dan hal ini jarang terjadi.

Setelah semua kesuksesannya tersebut, jo Koy dalam interview langsung bersama Cheedar News mengaku bahwa yang membuat kariernya meledak saat ini adalah Netflix. Netflix membuat program special stand up comedy yang dibawakan oleh Jo Koy berjudul ‘ Asian Momma, Mexican Kids’. Program Netflix selanjutnya yang membuat ia dikenal adalah program yang berjudul ‘Live From the Los Angeles Forum’.

Jo Koy mengaku tawaran sebagai pemandu acara dalam Golden Globe Awards 2024 ini adalah pengalaman pertamanya disasksiakan penonton televisi dengan jumlah yang sangat banyak sepanjang kariernya. Ia pun mengatakan langkah ini adalah sesuatu yang sangat spesial bagi dirinya.

"Saya telah melangkah ke banyak panggung di seluruh dunia dalam karier saya, namun yang ini akan menjadi sangat spesial. Saya sangat bersemangat menjadi host Golden Globe tahun ini," kata Jo Koy, kepada hollywoodreporter.com.

Pilihan Editor: Daftar Lengkap Nominasi Golden Globe Awards 2024, Terbanyak Diraih Barbie