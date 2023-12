Jeon Do Yeon Pertimbangkan Main di Drama The Price of Confession

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Jeon Do Yeon akan membintangi drama baru berjudul The Price of Confession. Drama ini sebelumnya sempat menarik perhatian publik setelah dua nama aktris lainnya disebut jadi bintang utamanya.

SOOP Manajemen agensi Jeon Do Yeon memberikan pernyataan atas laporan itu. “Dia telah menerima tawaran [untuk membintangi drama] dan saat ini sedang meninjaunya,” kata agensi.

Proses produksi drama The Price of Confession akan dimulai setelah casting selesai. Drama ini juga sedang mempertimbangkan untuk didistribusikan melalui layanan OTT.

Sempat melibatkan Song Hye Kyo dan Han So Hee

The Price Confession merupakan drama bergenre thriller misteri. Drama ini menceritakan keterlibatan dua wanita seputar kasus pembunuhan. Awalnya Song Hye Kyo dan Han So Hee dikabarkan akan membintangi drama tersebut pada tahun 2022.

Bahkan kedua aktris ini membagikan foto bersama dengan tulisan The Price of Confession di Instagram mereka, pada Maret 2023. Namun pada bulan Mei, setelah diskusi panjang keduanya memutuskan untuk mundur dari drama itu. Bahkan proses produksi juga dihentikan sementara.

Berganti sutradara

Selain aktris, sutradara drama itu juga ikut berganti. Drama ini rencana awalnya akan dipimpin oleh sutradara Lee Eung Bok, yang mengarahkan Descendants of the Sun. Namun, pada bulan Januari, dia menolak tawaran tersebut karena jadwal yang berbenturan.

Setelah itu, Shim Na Yeon yang dikabarkan akan menyutradarai drama itu, saat Song Hye Kyo dan Han So Hee dikonfirmasi membintanginya. Tapi ketiganya justru mundur bersamaan.

Saat ini, Lee Jung Hyo yang menyutradarai Crash Landing on You dan Doona! akan mengambil peran sebagai suutradara untuk drama tersebut. Jeon Do Yeon dan Lee Jung Hyo sebelumnya pernah bekerja sama dalam drama The Good Wife tahun 2016.

Film dan drama yang dibintangi Jeon Do Yeon

Jeon Do Yeon saat ini sedang menantikan perilisan film terbarunya, Revolver. Film tersebut, menampilkan mantan petugas polisi yang tanpa henti mengejar satu tujuan dan sasaran. Aktris berusia 50 tahun itu akan beradu akting dengan Ji Chang Wook, dan Lim Ji Yeon.

Jeon Do Yeo memulai kariernya sejak berusia 17 tahun. Beberapa film yang dibintanginya antara lain Kill Boksoon, Emergency Declaration, Ashfall, A Man and A Woman, Memories of the Sword, Countdown, The Housemaid dan masih banyak lainnya. Sementara drama yang sudah dibintanginya di antaranya Crash Course in Romance, Lost, On Air, Shoot for the Stars, Wish Upon A Star dan lainnya.

