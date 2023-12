5 Aktris Korea Populer Ini Dulunya Artis Cilik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian aktris Korea populer dulunya artis cilik, dikutip laman All Kpop. Beberapa talenta cilik itu telah dewasa menjadi aktris Korea yang sudah mendapat peran utama. Berikut adalah beberapa mantan aktris cilik yang terus berkembang sebagai bintang drama Korea atau drakor.

1. Lee Se Young

Dikutip dari Soompi, Lee Se Young pertama kali muncul pada usia empat tahun dalam drama Korea The Brothers' River pada 1997. Namun salah satu peran masa kecilnya yang paling terkenal Lovely Rivals, Se Young berperan sebagai Go Mi Nam, seorang siswa sekolah dasar dengan sikap yang menyayangi gurunya.

Pada 2016, Se Young menjadi terkenal dengan perannya dalam The Gentleman Of Wolgyesu Tailor Shop. Dia menerima penghargaan Aktris Pendatang Baru Terbaik di Baeksang Arts Awards dalam kategori televisi Sejak saat itu, Se Young sudah membintangi banyak drama Korea, yaitu Hwayugi bersama Lee Seung Gi, Doctor John bersama Ji Sung, dan How Are You Bread bersama Suho EXO.

2. Moon Ga Young

Ia mendapat peran utama pertamanya saat berusia 8 tahun. Waktu itu ia berperan dalam drama Mimi pada 2004. Karakter Mimi lembut dan lincah dengan keterampilan menata rambut. Young menggambarkan kepribadian ceria dan pemalu dalam drama empat episode tersebut, menunjukkan rasa kedewasaan yang nyata dalam aktingnya. Dia juga dikenal karena berperan sebagai protagonis wanita dalam drama EXO Next Door pada 2015.

Moon Ga Young telah memainkan banyak peran. Beberapa di antaranya Heartstrings, Mirror of the Witch, Tempted, Welcome to Waikiki S2, dan Find Me In Your Memory.

3. Nam Ji Hyun

Nam Ji Hyun memulai kariernya pada usia tujuh tahun dalam film Say You Love Me (2004). Salah satu perannya yang paling menonjol sebagai aktris cilik, Deokman muda dalam Queen Seondeok (2009). Setelah itu, ia muncul dalam banyak drama sampai di Shopping King Louie bersama Seo In Guk. Dia bekerja dengan Ji Chang Wook dalam Suspicious Partner, dan Do Kyung Soo di 100 Days My Prince.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. Kim Yoo Jung

Kim Yoo Jung dulunya salah satu aktris cilik terkenal dalam generasinya. Ia memulai debutnya pada usia lima tahun, drama pertamanya Freezing Point sebagai Choi Eun Yi. Ia berpatisipasi dalam berbagai film dan serial Iljimae pada 2008. Dia pernah menerima penghargaan akting pertamanya sebagai Aktris Anak Terbaik.

Peran utama dewasa pertama Kim Yoo Jung dalam Love In The Moonlight bersama Park Bo Gum. Ia pernah memenangkan Excellence Award di KBS Drama Awards ke-30. Kim Yoo Jung mendapat peran utama lainnya bersama Cha Tae Hyun dalam Because I Love You dan Clean With Passion For Now.

5. Kim So Hyun

Karier Kim So Hyun dimulai pada 2006 sebagai peran pendukung dalam Ten Minute Minor. Namanya melejit dalam drama The Moon Embracing the Sun pada 2012. Dia memberikan sentuhan realistis.

Kim So Hyun berpartisipasi dalam banyak drama populer, yaitu Rooftop Prince dan I Miss You. Beberapa drama yang pernah diperankan Kim So Hyun, yaitu Who Are You: School 2015, Bring It On, Ghost, dan The Take of Nokdu.

Pilihan Editor: 5 Aktris Drakor yang Berperan Menjalin Hubungan dengan Makhluk Supranatural