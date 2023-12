Daftar 23 Drakor yang akan Tayang 2024, Sekuel Sweet Home hingga Squid Games Muncul

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah drama Korea atau drakor dijadwalkan tayang pada 2024 mendatang. Menuju akhir tahun 2023, beberapa drama tersebut telah mengumumkan tanggal perilisan episode perdananya. Selain itu, drakor-drakor yang tayang pada tahun depan juga mengusung tema cerita dan genre yang beragam. Mulai dari romantis, drama, fantasi, kerajaan, misteri, thriller, hingga kehidupan sehari-hari atau slice of life.

Tak hanya itu, beberapa drakor yang akan tayang pada 2024 juga merupakan sekuel dari drama yang telah tayang sebelumnya. Lantas, apa saja daftar drakor yang akan tayang pada 2024? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.





1. Marry My Husband

Drakor yang akan tayang pada 2024 pertama adalah Marry My Husband. Drama yang akan merilis episode perdananya pada 1 Januari 2024 ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris populer, seperti Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyun, dan Song Ha Yoon. Diadaptasi dari webtoon berjudul serupa, drakor ini akan menghadirkan cerita tentang perjalanan waktu, cinta, dan balas dendam.





2. Love Song for Illusion

Ini adalah drakor bergenre roman fantasi sejarah yang mengikuti kisah cinta dan obsesi seorang pria dengan dua kepribadian bertentangan dan wanita yang mencintainya. Dikutip dari Soompi, drakor ini dibintangi Park Ji Hoon, Hong Ye Ji, Hwang Hee, dan Ji Woo. Park Ji Hoon akan memainkan peran ganda sebagai Putra Mahkota Sajo Hyun dan alter egon Ak Hee. Tayang mulai 2 Januari 2024, drakor ini merupakan adaptasi dari webtoon berjudul serupa.

Drama korea love song for illusion. Foto : KBS





3. Gyeongseong Greature 2

Ini adalah sekuel dari drama Gyeongseong Greature yang musim pertamanya tayang pada 22 Desember 2023. Musim kedua drama ini tayang pada 5 Januari 2024 dan masih dibintangi oleh Park Seo Joon, Han So hee, Soo Hyun, dan WI Ha Joon. Drama ini bercerita seorang pengusaha dan detektif yang berjuang untuk bertahan hidup di bawah pemerintah kolonial.





4. Flowers That Blooms at Night

Drama bergenre aksi dan komedi ini dijadwalkan tayang mulai 12 Januari 2024. Flowers That Blooms at Night bercerita tentang kisah seorang janda selama 15 tahun yang merupakan menantu dari keluarga bangsawan di era Joseon yang menjalani kehidupan ganda. Drakor ini dibintangi oleh Lee Ha Nee, Lee Jong Won, Lee Ki Woo, dan Kim Sang Joong.





5. A Shop For Killers

Drama ini bercerita tentang seorang paman yang menjalankan pusat perbelanjaan mencurigakan dan keponakannya mengetahui identitas sebenarnya dari pelaku kematian mendadak pamannya. Diperankan oleh Lee Dong Wook dan Kim Hye Jun, drama ini tayang perdana pada 17 Januari 2024 di platform streaming Disney+.



6. Captivating The King

Drama korea Captivating the King. Istimewa

Dikutip dari My Drama List, serial ini mengisahkan tentang cerita hidup Pangeran Lee In yang sangat peduli kepada kakak laki-lakinya, Raja Lee Sun. Sayangnya, Raja Lee Sun memandang kesetiaan adiknya sebagai pengkhianatan dan mulai membencinya. Lee In pun harus menanggung rasa sakit emosional yang mendalam. Drama ini tayang perdana pada 21 Januari 2024.





7. Doctor Slump

Ini adalah drama comeback untuk Park Shin Hye dan Park Hyung Sik yang pernah beradu akting di drama yang tayang pada 2013, Heirs. Drama yang mulai tayang pada 27 Januari 2024 ini bercerita tentang dua dokter yang sedang terpuruk dan mencoba untuk menghidupkan kembali semangatnya setelah berhenti dari pekerjaan mereka.





8. Queen of Divorce

Drakor yang akan tayang pada 2024 selanjutnya adalah Queen of Divorce. Tayang perdana mulai 31 Januari 2024, drama ini dibintangi oleh Lee Ji Ah dan Kang Ki Young. Diceritakan, Seorang wanita menjadi pemecah masalah perceraian terbesar di Korea setelah ditikam dari belakang oleh suaminya.





9. Flex X Cop

Dibintangi oleh Ahn Bo Hyun dan Park Ji Hyun, drama ini bercerita tentang seorang chaebol atau pewaris kekayaan generasi ketiga yang belum dewasa dan memilih menjadi seorang detektif. Dia kemudian bertemu dengan seorang detektif veteran yang memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dan menjadi rekan investigasi yang memecahkan kejahatan bersama. Tayang Januari 2024, drama besutan SBS ini belum mengumumkan jadwal tayang resminya.





10. LTNS (Long Time No Sex)

Melansir dari Korean Binge, drama ini mengangkat kisah tentang sepasang suami istri yang kehidupan seksnya sudah lama tidak aktif. Mereka kemudian memeras pasangan lain yang tidak setia dengan hubungannya untuk mendapatkan uang tambahan, sementara mereka mencoba mengingat kembali perjalanan pernikahan mereka sendiri. LTNS dijadwalkan tayang pada Januari tahun depan.





11. The Bequeathed

The Bequeathed. Foto: Theeconomictimes.indiatimes.

Melansir dari Lifestyle Asia, drama ini bercerita tentang Yoon Seo Ha yang mewarisi mewarisi seonsan (gunung tempat makam leluhur berada), setelah kematian mendadak pamannya. Dia kemudian terlibat dalam serangkaian insiden yang meresahkan. Hal ini membuat detektif kota, Choi Sung joon, tertarik pada penyelidikan kasus tersebut.





12. Aema

Drama ini diperankan oleh Lee Ha Nee, Bang Hyo Rin, Jin Sun Jyu, dan Cho Hyun Chul. Kisahnya tentang seorang wanita bernama Jeong Hui Ran yang dipuji sebagai aktris terbaik di generasinya, sedang mempersiapkan diri dengan keras untuk peran utama dalam sebuah film, Madame Aema. Sayangnya, dia memiliki temperamen tinggi yang membuatnya dikeluarkan dari film, dan dia digantikan oleh aktris pendatang baru Shin Joo-ae.





13. Everything Will Come True

Everything Will Come True akan dibintangi oleh dua aktris dan aktor populer Korea Selatan, Bae Suzy dan Kim Woo Bin. Drama ini mengangkat cerita tentang seorang pria Jin yang terlalu emosional dan bertemu dengan Ga Young yang berhati dingin. Jin mengabulkan tiga permintaan Ga Young saat perempuan tersebut melepaskan jin dari lampu. Namun, Ga Young tidak menyadari bahwa ketika keinginannya dikabulkan, hal itu dapat membawa keberuntungan atau sebagai hukuman atas dosa-dosanya.





14. Hierarchy

Hierarchy berkisah tentang seseorang bernama Jeong Jae Yi dan temannya, Kim Ri An, yang berasal dari keluarga kaya dan dipilih untuk belajar di sekolah paling bergengsi di Korea Selatan sekolah, Jooshin. Namun, ketika siswa pindahan Kang Ha bergabung dengan sekolah tersebut, tatanan yang ada di Jooshin mulai bergeser.





15. The Trunk

Drama ini menceritakan tentang Noh In Ji, kepala agen layanan pernikahan yang mengatur pasangan impian untuk kliennya. Sementara itu, produser musik Han Jeong-won sangat yakin bahwa semua pernikahan mengarah pada penipuan. Apa jadinya jika dua pihak yang bertolak belakang mulai saling jatuh cinta?





16. Mercy for None

Drakor yang satu ini bercerita tentang Nam Ki Joon yang meninggalkan dunia kriminal ketika dia melihat saudaranya Nam Ki Seok mengambil alih geng saingannya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Ki Seok secara misterius disergap dan dibunuh, Ki Joon kembali untuk membalas kematian saudaranya.





17. All of Us Are Dead season 2

All of Us Are Dead. Dok. Netflix.

Di akhir seri pertama, banyak individu yang terinfeksi, termasuk Nam Ra. Dia kemudian belajar untuk melestarikan kemanusiaan sambil mendapatkan indra dan kekuatan yang lebih tinggi. Musim kedua menjanjikan terungkapnya perjalanan baru Nam Ra sebagai hibrida manusia dan zombie.





18. Queen of the Scene

Drama ini mengisahkan tentang seorang penulis drama Korea bernama Kim Ma Ri, yang dikenal karena kisah-kisahnya yang kompleks dengan liku-liku yang tak terduga. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya dimasukkan ke dalam serangkaian situasi komik saat dia mencoba untuk melepaskan diri dan kembali ke dunia nyata.





19. Sweet Home 3

Setelah melawan makhluk misterius di dua musim pertama, Cha Hyun Soo dan para penyintas apartemen Green Home lainnya akan mendapati keselamatan mereka terancam sekali lagi. Akankah grup ini mampu menghadapi dunia yang didominasi monster?





20. Squid Game: Season 2

Squid Game: The Challenge. Dok. Netflix

Musim pertama mengungkapkan bahwa dari 456 peserta, hanya satu yang bertahan. Seong Gi Hun, yang setelah berhasil keluar dari permainan hidup-hidup, mendapati dirinya tergoda untuk bergabung kembali setelah melihat orang lain direkrut untuk permainan yang mengancam nyawa itu sekali lagi.





21. Badland Hunter

Melansir dari Economic Times India Times, ini adalah drama penuh aksi yang disutradarai oleh Heo Myung Haeng. Dibintangi oleh Ma Dong Seok, Lee Jun Young, Roh Jeong Eui, dan Lee Hee Joon. Serial ini mengambil latar belakang di Seoul pasca-apokaliptik mengubah kelangsungan hidup menjadi sebuah kemewahan dan menguji batas kemauan manusia.





22. Eun Jung and Sang Yeon

Drakor ini mempertemukan Kim Go Eun, Park Ji Hyun, dan Kim Gun Woo dalam kisah persahabatan yang dihidupkan kembali dan tanggung jawab orang dewasa. Drama ini mengeksplorasi dinamika antara seorang penulis drama dan pembuat film yang, setelah bertahun-tahun berpisah, bertemu kembali.





23. Mr. Plankton

Aktor Woo Do Hwan berperan sebagai pemeran utama dalam Mr. Plankton, sebuah drama komedi yang juga menampilkan Lee You Mi, Oh Jung Se, dan Kim Min Seok. Ceritanya mengikuti Hae Jo, seorang pria yang memimpikan masa depan penuh warna dari kehidupannya yang suram, dan Jo Jae Mi, yang menjadi sumber cintanya yang tak terbatas.

