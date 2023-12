Mengenal 5 Pemeran Night Swim, Film Horor Baru Sutradara James Wan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - James Wan yang dikenal sebagai produser dan sutradara horor kenamaan, yakni Insidious dan The Conjuring menggarap film baru, Night Swim. Dikutip dari Screenrant, film horor yang diadaptasi dari film pendek terbitan 2014 dengan judul yang sama itu dirilis pada 5 Januari 2024.

Pemeran Night Swim

1. Wyatt Russell

Dikutip dari The Movie Database, nama lengkapnya Wyatt Hawn Russell lahir pada 10 Juli 1986. Ia mantan pemain hoki es. Ia anak dari aktor dan aktris Kurt Russell dan Goldie Hawn, la dikenal berkat perannya sebagai Dud di AMC's Lodge 49. Nama Russell mulai melambung dan mendapat popularitas global karena memerankan John Walker dalam serial Disney+ The Falcon and the Winter Soldier.

2. Kerry Condon

Kerry Condon lahir di Tipperary, Irlandia pada di 9 Januari 1983. Ia terkenal karena perannya sebagai Octavia melalui serial Rome. Ia juga pernah menjadi pengisi suara dalam berbagai film di Marvel Cinematic Universe. Ia aktris termuda yang pernah memerankan Ophelia dalam produksi Hamlet dari Royal Shakespeare Company. Ia juga muncul di pemutaran perdana Musim Empat dari drama zombi pascaapokaliptik The Walking Dead. Dalam film tersebut, ia memainkan peran karakter Clara yang dirilis pada 13 Oktober 2013, seperti dikutip IMDb.

3. Amélie Hoeferle

Hoeferle aktris keturunan Jerman-Amerika yang lahir pada 1 Januari 2004. Ia masuk berkarier akting melalui perannya dalam film pendek, The Boogeywoman. Ia juga membintangi beberapa film pendek independen lainnya, seperti Bodies. Pada 2023, ia membintangi film The Ballad of Songbirds and Snakes sebagai Vipsania Sickle.

4. Gavin Warren

Pemilik nama lengkap Gavin Hunter Warren ini lahir pada 17 April 2008 di Houston, Texas, Amerika Serikat. Ia aktor muda yang membintangi beberapa film, seperti The Unbreakable Boy, The Man in the White Van, dan Daybreak.

5. Jodi Long

Jodi Long lahir di New York pada 7 Januari 1954. Ia aktor dan penulis yang dikenal melalui Splash (1984), The Hot Chick (2002), dan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021). Pada 2024, ia akan membintangi film Night Swim.

