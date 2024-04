Pencapaian Film Siksa Kubur Setelah Tayang pada Libur Lebaran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film baru Joko Anwar Siksa Kubur sudah tayang sejak 11 April 2024. Ini salah satu film yang tayang mengambil momentum libur Lebaran. Antusiasme terhadap film Siksa Kubur bisa dilihat dari jumlah penonton dan tanggapan.

"Alhamdulillah Siksa Kubur hari ini banjir good reviews dan full house," tulis Joko Anwar di Instagram pada Kamis malam, 11 April 2024.

1. Ditonton Satu Juta Lebih dalam Lima Hari

Lewat posting Instagram Joko Anwar pada 15 April 2024, ia membagikan filmnya telah ditonton 1.401.717 sejak hari pertama. Sementara itu hari pertama penayangan, Siksa Kubur tembus 257.871 penonton, sebuah pencapaian yang di luar perkiraan oleh Joko Anwar.

2. Hari Pertama

Pada penayangan hari pertama Siksa Kubur telah ditonton 257.871 orang di bioskop seluruh Indonesia. Menurut Joko Anwar, pencapaian itu sukses melampaui ekspektasinya dan produser Tia Hasibuan. “Kemarin ngobrol dengan Produser saya, Tia Hasibuan. Berapapun jumlah penonton di hari pertama yang didapat kita syukuri aja,” tulis Joko Anwar di Instagram, pada 12 April 2024.

3. Perbandingan dengan Badarawuhi

Badarawuhi di Desa Penari dan Siksa Kubur saling bersaing ketat mendulang jumlah penonton. Pada hari kelima penayangan, Badarawuhi di Desa Penari mencatat penonton 1,6 juta orang. Adapun Siksa Kubur mendapatkan penonton sebanyak 1,4 juta orang.

4. Persaingan dan Dukungan

Di tengah persaingan penonton, keduanya saling menyita perhatian publik, saat Joko Anwar mengunggah jumlah penonton di Instagram, Kimo Stamboel turut berkomentar. Ia menuliskan dukungannya terhadap film Siksa Kubur. "Congrats guys!!," tulis Kimo tak lama posting itu naik. Lalu, komentar itu dijawab oleh Joko Anwar. "Congrats to uss broo yeahhh!," kata Joko Anwar.

5. Tanggapan

Film produksi Come and See Pictures dan Rapi Films ini dikomentari mendalam oleh para aktris. "Saya ingin mencari masjid terdekat, saya ingin bertobat, takut banget," kata aktris Prilly Latuconsina setelah menonton film Siksa Kubur.

Chelsea Islan juga menanggapi. “Ya Tuhan Yesus,” katanya. "Kita sampai menyebut nama Tuhan karena bagi orang yang masih suka berbuat dosa, coba nonton film Siksa Kubur deh," disambungkan temannya.

