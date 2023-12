Death's Game, Berikut Profil Singkat Para Pemeran Drakor Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Death's Game bergenre fantasi tayang pada 15 Desember 2023, dikutip dari IMDb. Drama Death's Game yang disutradarai oleh Ha Byung Hoon ini berjumlah delapan episode. Drakor ini dibintangi oleh Seo In Guk, Lee Do Hyun, Park So Dam. Death's Game diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama dan ditulis oleh Lee Won Sik dan diilustrasikan oleh Gul Chan.

Profil Pemeran Death’s Game

Baca Juga: 5 Aktor Korea Selatan Pemeran Mafia

1. Seo In Guk

Dikutip dari My Drama List, ia berperan sebagai Choi Yi Jae, Seo In Guk merupakan aktor sekaligus penyanyi Korea Selatan. Ia lahir di Ulsan. pada 23 Oktober 1987. Pada 2012, ia memulai debut aktingnya dalam serial drama Love Rain, Seo In Guk berada dalam naungan agensi hiburan Story J Company. Seo In Guk aktor yang memiliki kemampuan ilmu bela diri seperti gulat ssireum, tinju, dan bela diri campuran. Seo In Guk juga memiliki gelar second dan bela diri hapkido.

2. Park So Dam

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ia lahir pada 8 September 1991. Park So Dam aktris Korea Selatan yang terkenal karena perannya sebagai Kim Gi Jung di film Korea Selatan peraih Piala Oscar, yakni Parasite. Pada Senin, 11 Desember 2023, Park So Dam muncul dalam acara YouTube Jo Hyunah bersama aktor Seo In Guk yang sama-sama berperan di Death’s Game. Ia bercerita ketika kembali bekerja setelah proses pengobatan untuk melawan kanker tiroid papiler yang diagnosisnya diterima pada Desember 2021.

3. Lee Do Hyun

Lee Do Hyun aktor asal Korea Selatan yang lahir di Gimpo, Gyeonggi pada 11 April 1995, dikutip dari IMDb. Dia aktor muda yang populer dan telah membintangi beberapa drama populer. Lee Do Hyun aktor di naungan Yuehua Entertainment yang memulai debut aktingnya pada 2017. Dia terkenal karena perannya dalam Hotel de Luna dan Sweet Home. Hyun memulai debut aktingnya membintangi drama pendek Prison Playbook pada 2017. Ia mengambil peran sebagai Jung Kyung Ho.

Pilihan Editor: Perjalanan Karier Park So Dam, Aktris yang Membintangi Death's Game