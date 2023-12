Perjalanan Karier Park So Dam, Aktris yang Membintangi Death's Game

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Senin, 11 Desember 2023, Park So Dam muncul dalam acara YouTube Jo Hyunah bersama aktor Seo In Guk yang sama-sama berperan di Death’s Game. Ia bercerita ketika kembali bekerja setelah proses pengobatan untuk melawan kanker tiroid papiler yang diagnosisnya diterima pada Desember 2021.

Profil Park So Dam

Dikutip dari AsianWiki, Park So Dam lahir pada 8 September 1991. Ia mulai dikenal melalui peran-perannya dalam berbagai film dan drama. Saat masih kuliah, Sodam memulai kariernya beralih ke film independen setelah ditolak dalam 17 audisi.

Ia memulai karier aktingnya pada 2013. Ia bermain dalam film pendek No More No Less. Namun, ia baru mendapat ketenaran pada 2015. Kala itu setelah berperan sebagai Yeon-Duk dalam film The Silenced dan sebagai Han Young Hee dalam drama Man of Will. Ia juga pernah bermain dalam beberapa film dan drama populer seperti Cinderella and the Four Knights, Beautiful Mind, dan Record of Youth.

Park So Dam juga dikenal sebagai aktris yang sering bermain dalam film-film independen. Ia pernah bermain dalam film Ingtoogi: The Battle of Internet Trolls dan Steel Cold Winter yang mendapat perhatian ketika diputar di Busan International Film Festival. Ia juga pernah menjadi anggota tetap dalam acara Three Meals a Day: Mountain Village pada 2019.

Park So Dam pernah menjadi duta untuk kampanye Love Your W yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan reproduksi wanita. Ia juga pernah berpartisipasi dalam kampanye Save the Children untuk membantu anak-anak yang membutuhkan.

Dikutip dari KProfiles, Park So Dam telah meraih beberapa penghargaan. Best Supporting Actress di Blue Dragon Film Awards pada 2016 dan Best New Actress di Baeksang Arts Awards pada tahun yang sama untuk perannya dalam The Priests. Ia juga meraih penghargaan Outstanding Performance by an Ensemble in a Motion Picture di Screen Actors Guild Awards pada 2020 untuk perannya dalam film Parasite.

