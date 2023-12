Park Seo Joon Tolak Banyak Tawaran Akting karena Sistem Kerja 52 Jam Seminggu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Park Seo Joon mengaku banyak menolak tawaran akting yang menerapkan sistem kerja lebih dari 52 jam seminggu. Keputusan penolakan perlu diambil dengan cepat karena ia tak ingin membebani tim produksi dengan ketidakpastian yang berlarut-larut.

Park Seo Joon baru-baru ini muncul di saluran YouTube produser Gyeongseong Creature, Na Young Seok pada Selasa, 12 Desember 2023. Selama siaran, ia berbagi wawasan tentang tantangan akibat sistem kerja 52 jam per minggu yang mulai diterapkan di Korea Selatan.

Baca Juga: Deretan Aktor Korea yang Wajib Militer pada 2023

“Sulit untuk menolak sebuah proyek. Dengan waktu kerja 52 jam seminggu, dibutuhkan waktu hampir satu tahun untuk menyelesaikan satu proyek. Jadi, menolak adalah hal yang harus saya lakukan, namun prosesnya sangat sulit,” kata Park Seo Joon.

Pada 2018, pemerintah Korea Selatan mengurangi jam kerja maksimum dari 68 jam menjadi 52 jam. Pada November 2023, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk mempertahankan sistem jam kerja 52 jam dalam seminggu. 52 jam tersebut terdiri dari 40 jam reguler dengan 12 jam kemungkinan waktu lembur.

Park Seo Joon Menolak Tawaran Secepat Mungkin

Berdasarkan hal ini, Park Seo Joon merasakan kesulitan yang dihadapi para aktor dan aktris dalam menolak kesempatan kerja di bawah 52 jam seminggu. Ia mengungkapkan pendekatan pribadinya dalam menangani penolakan tawaran pekerjaan.

“Saya mencoba untuk menolak secepat mungkin demi pertimbangan tim produksi. Tapi saya belajar sesuatu. Penolakan harus dilakukan dengan cepat. Tidak sopan membiarkan mereka dalam ketidakpastian selama 2 sampai 3 minggu," kata Park Seo Joon.

Drama Park Seo Joon Terbaru: Gyeongseong Creature

Park Seo Joon adalah aktor bintang yang tidak dapat disangkal. Ia telah menjadi bagian dari produksi yang sukses, seperti Fight For My Way (2017), What’s Wrong With Secretary Kim (2018), Itaewon Class (2020), dan Concrete Utopia hingga The Marvels di tahun ini.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Serial terbarunya Gyeongseong Creature akan tayang perdana pada Jumat, 22 Desember 2023, beserta bagian kedua film ini yang dijadwalkan rilis pada Jumat, 5 Januari 2024.

Gyeongseong Creature menggambarkan kisah dua individu muda, yang didorong hanya oleh bertahan hidup, yang menghadapi manifestasi keserakahan yang mengerikan pada periode paling gelap tahun 1945 di Gyeongseong.

Park Seo Joon memerankan Jang Tae Sang, pemilik pegadaian paling terkemuka di Gyeongseong. Karakternya terjerat dalam upaya menemukan majikannya yang hilang sambil menghadapi berbagai tantangan.

Park Seo Joon dengan jujur mengungkapkan bahwa dirinya “mengalami kelelahan selama dua tahun syuting Gyeongseong Creature.’” Untuk pulih, ia melakukan aktivitas restoratif seperti menonton film dan drama yang sudah lama tidak ditonton, serta bermain golf.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | ALLKPOP | KOREABOO

Pilihan Editor: Tampil Singkat di The Marvels, Park Seo Joon Tuai Pro Kontra dari Penonton