Park Hyung Sik akan Berkunjung ke Jakarta, Berikut Drakor yang Dibintanginya Selama 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Park Hyung Sik akan berkunjung ke Indonesia. Aktor Korea Selatan itu akan bertemu para penggemarnya dalam acara SIKcret Time di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Sabtu, 27 Januari 2024. Tiket fan meeting Park Hyung Sik mulai dijual pada Minggu, 10 Desember 2023 pukul 10.00 WIB melalui Tiket.com.

Park Hyung Sik telah membintangi berbagai drama Korea atau drakor populer. Terbaru, dia membintangi drama Doctor Slump yang akan tayang 27 Januari 2024. Drama ini berkisah tentang Yeo Jungwoo, seorang ahli bedah plastik populer yang bertemu dengan Nam Haneul, ahli anestesi. Saat keduanya berada dalam situasi sulit dalam hidup mereka, terjalin hubungan romantis.

Drakor yang Dibintangi Park Hyung Sik

1. Strong Girl Nam Soon (2023) - An Min-Hyuk (episode 3)

Strong Girl Namsoon mengisahkan tentang Nam Soon, sepupu jauh Do Bongsoon yang dilahirkan dengan kekuatan luar biasa. Ia perempuan superhero. Karakter Kang Namsoon diceritakan memiliki kekuatan super, dikutip dari My Drama List. Saat kecil ia hilang di Mongolia. Setelah menjadi dewasa dia datang ke Gangnam, Seoul, Korea Selatan untuk mencari orang tuanya. Dia akhirnya bertemu dengan ibunya Hwang Geum Joo. Ibunya wanita kaya raya penghuni wilayah Gangnam.

2. Our Blooming Youth (2023) - Lee Hwan

Cerita tentang Pangeran Mahkota Lee Hwan, yang arogan dan menyimpan kutukan misterius, dan Min Jaeyi, seorang gadis cerdas dari keluarga bangsawan yang terjebak dalam tuduhan pembunuhan. Drama Korea bertema sejarah ini menampilkan plot misterius dan kisah cinta takdir di tengah tantangan hidup.

Our Blooming Youth drama Korea telah tayang pada 6 Februari 2023. Drama ini dibintangi Park Hyung Sik sebagai Lee Hwan dan Jeon So Nee sebagai Min Jae Yi. Drama Korea Our Blooming Youth bercerita tentang kehidupan Putra Mahkota bernama Lee Hwan (Park Hyung Sik) dan Min Jae Yi (Jeon So Nee) yang dipertemukan untuk bersama. Keduanya bertemu dalam keadaan kurang baik dan mencoba saling membantu agar hidupnya berubah.

Suatu hari, Min Jae Yi anak bangsawan harus bertunangan dengan penasihat kerajaan. Hal ini tentu membuat Jae Yi memiliki derajat dan takhta yang tinggi di masyarakat. Ketika dirinya sudah siap menjadi seorang istri, rencana pernikahan Jae Yi tiba-tiba sirna karena keluarganya yang dibunuh secara misterius.

M. RAFI AZHARI | MARVELA

