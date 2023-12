Profil Pemeran Serial Netflix My Life With The Walter Boys

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menjadwalkan serial My Life with The Walter Boys tayang pada 7 Desember 2023. Serial Netflix ini akan tayang dalam 10 episode. Kisahnya terinspirasi dari novel dengan judul sama karya Ali Novak yang dirilis di Wattpad pada 2014.

Pemeran My Life with The Walter Boys

1. Nikki Rodriguez sebagai Jackie Howard

Jackie Howard yang diperankan Nikki Rodriguez, gadis berumur 15 tahun. Jackie telah merencanakan segalanya. Dari mendapat nilai A, menjadi ketua panitia acara tahunan di sekolahnya, hingga kuliah di Princeton. Namun tragedi membalik dunianya, keluarganya hilang. Dia terpaksa meninggalkan New York dan pergi ke Colorado untuk tinggal bersama keluarga Walter.

2. Sarah Rafferty sebagai Katherine Walter

Sarah Gray Rafferty lahir pada 6 Desember 1972. Sarah beken berkat karakternya sebagai Donna dalam Suits. Ia telah berakting sejak masih remaja. Dia jatuh cinta dengan dunia peran gara-gara dihukum gurunya karena terlambat latihan hoki. Ketika itu Sarah diminta menebus kesalahan dengan mengikuti drama sekolah bertajuk Richard III. Sanksi itu menjadi awal segalanya bagi Sarah meniti karier sebagai aktris. Beberapa film yang dibintanginya, yaitu Chicago Med, Tremors, dan Second Time Around.

3. Marc Blucas sebagai George Walter

Marc Blucas lahir di Butler, Pennsylvania pada 11 Januari 1972. Sebelum menjadi aktor, Marc adalah pebasket. Beberapa film Marc sebelum memerankan tokoh George Walter di My Life With The Walter Boys, antara lain Buffy the Vampire Slayer, Necessary Roughness, First Daughter, Summer Catch, Killer Women, Underground, Swagger, dan The Fix.

4. Noah LaLonde sebagai Cole Walter

Noah LaLonde aktor yang dikenal karena aktingnya di Criminal Minds (2022), dan Deer Camp ’86 (2022). Dia dibesarkan di daerah Metro-Detroit, di Michigan. Di sana, bakatnya dilatih dalam drama sekolah dan paduan suara selama tahun awal sekolah dasar dan menengah. Saat kuliah di Grand Valley State University, dia bergabung dengan kelompok teater.

5. Ashby Gentry sebagai Alex Walter

Ashby Gentry mulai dikenal sebagai aktor muncul dalam video musik berjudul Belaganas: Silk, pada 2018. Dia memainkan karakter bernama Mike. Pada 2019, ia bergabung dengan acara televisi berjudul Are You Afraid of the Dark? dan memainkan karakter bernama Porter. Dia bekerja dengan aktor lain seperti Conor Sherry, Chance Hurstfield, Dior Goodjohn, Luca Padovan, Camila Issa, dan Telci Huynh.

