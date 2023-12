Sinopsis Serial Terbaru Netflix, My Life With The Walter Boys

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menjadwalkan serial My Life with The Walter Boys tayang pada 7 Desember 2023. Serial Netflix ini akan tayang dalam 10 episode. Kisahnya terinspirasi dari novel dengan judul sama karya Ali Novak yang dirilis di Wattpad pada 2014.

Sinopsis My Life with The Walter Boys

Dikutip dari IMDb, My Life With The Walter Boys dikembangkan oleh Melanie Halsall yang ditulis bersama Ali Novak. Selain Nikki Rodriguez dan Sarah Rafferty, serial Amerika ini juga dibintangi oleh Marc Blucas dan aktris Kanada Alisha Newton. Mereka telah melakukan syuting di Calgary, Cochrane, dan Crossfield, di Alberta, Kanada pada 2022.

Produksinya ditangani Sony Pictures Television dan iGeneration Studios, serta Komixx Entertainment. Ed Glauser, produser eksekutif serial film Netflix The Kissing Booth juga berkontribusi dalam pembuatan serial ini. Di Wattpad, ceritanya telah dibaca lebih dari 80 juta pengguna sejak 2014.

My Life with The Walter Boys kisah tentang Jackie Howard diperankan Nikki Rodriguez, seorang remaja dari Manhattan yang menjadi yatim piatu. Keluarganya tewas dalam kecelakaan tragis. Gadis usia 15 tahun itu terpaksa meninggalkan kehidupan nyamannya di New York. Dia pindah ke pedesaan di Colorado dan tinggal bersama walinya, Katherine Walter, diperankan Sarah Rafferty.

Katherine dan suaminya, George, punya sepuluh anak laki-laki. Seperti rasa sakit karena kehilangan keluarganya belum cukup, kini Jackie harus memasuki dunia baru yang penuh dengan lelucon, kekacauan, dan anak laki-laki. Jackie warga kelas atas New York, sedikit kewalahan dengan keadaan ini. Dia tidak ingin terganggu dengan semua itu dan fokus mengejar universitas impiannya, Princeton.

Tapi, dari sepuluh Walter bersaudara itu, dua di antaranya jatuh cinta dengan Jackie, Cole dan Alex. Cole, diperankan Noah LaLonde, si atletik yang kehilangan beasiswa karena cedera. Adapun Alex, diperankan Ashby Gentry, si kutu buku yang romantis. Keduanya berseberangan dalam hal sifat. Cole sosok yang tak terlalu taat aturan. Sedangkan Alex sosok yang penuh tanggung jawab.

