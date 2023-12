Seoul Music Awards 2024 Diadakan di Bangkok, Simak Asal-usul Acara Penghargaan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seoul Music Awards ke-33 akan diadakan di Bangkok, Thailand pada 2 Januari 2024. Nama pembawa acara dan daftar line up artis yang hadir di Seoul Music Awards 2024 pun telah dirilis.

Apa Itu Seoul Music Awards?

Seoul Music Awards pertama kali dimulai pada 1990. Acara diadakan setiap tahun oleh Sports Seoul untuk mengakui pencapaian dalam industri musik Korea. Pemenang dipilih dari lagu dan album yang dirilis pada Januari hingga Desember dengan menghitung 30 persen voting online, 40 persen panelis, dan 30 persen penjualan, dikutip dari AllKpop.

Popularity Award dan Hallyu Special Award dipilih melalui 100 persen voting online di Korea maupun di luar negeri. Adapun Best Perfomance, Band Award, Discovery of the Year ditentukan oleh 100 persen masukan panelis.

Dikutip dari situs Seoul Music Awards, sejak 1990 acara ini berupaya untuk menjaga reputasinya dengan meluncurkan visi baru. Sebagai sistem penghargaan komprehensif yang merangkum industri musik tahun ini, cukup dievaluasi sebagai upacara penghargaan dan melihat semua tren di industri musik. Adapun Penghargaan Utama, Penghargaan Rookie of the Year, dan penghargaan musik setiap genre seperti balada, hip hop, R&B, OST, dan band.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Seoul Music Awards tempat para penyanyi K-Pop yang menjadi pusat Korean Wave membuat gebrakan dan berkumpul di satu tempat. Seoul Music Awards adalah tempat Anda bisa bertemu semua musisi yang tidak akan pernah dilihat semuanya di satu tempat. Seoul Music Awards tempat berkumpulnya idola K-Pop yang sangat populer sepanjang tahun dengan penampilan luar biasa.

Baca Juga: Pegadaian Raih 2 Penghargaan Bisnis Indonesia

Pemenang setiap kategori, termasuk Grand Prize, Main Award, dan Rookie of the Year, akan menerima trofi Muse Award, simbol penghargaan dari Seoul Music Awards.

Pilihan Editor: BTS Raih Piala Terbanyak di Seoul Music Awards 2023, NCT Dream Menang Daesang