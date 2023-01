BTS Raih Piala Terbanyak di Seoul Music Awards 2023, NCT Dream Menang Daesang

TEMPO.CO, Jakarta - Seoul Music Awards 2023 sukses digelar di KSPO Dome, Olympic Park, Songpa-gu, Seoul, Korea Selatan pada Kamis, 19 Januari 2023. BTS memenangkan penghargaan terbanyak dalam acara penghargaan musik tahunan yang ke-32 semalam.

BTS meraih tiga piala penghargaan, yaitu Bonsang (Penghargaan Utama), Album Terbaik, dan Artis Terbaik Idol Plus. RM BTS mewakili para anggota yang lain yang tidak hadir, menyampaikan terima kasih melalui video yang ditampilkan di layar besar.

"Halo, kami BTS. Terima kasih atas cinta dan dukungan dari kalia. Kami memenangkan Album Terbaik dan Artis Terbaik, terima kasih! Semua kehormatan dan cinta, kami bagikan kepada kalian, ini berkat kalian," kata RM BTS.

NCT Dream Menang Daesang

Dalam kesempatan yang sama, NCT Dream dianugerahi Daesang (Hadiah Utama) di Seoul Music Awards 2023. Para anggota NCT Dream membagikan beberapa ucapan terima kasih tambahan kepada Sports Seoul, sehubungan dengan kemenangan mereka.

NCT Dream. Foto: Instagram/@nct_dream

"Ini adalah 'Daesang' pertama kami di tahun 2023, jadi kami pikir akan sangat berarti jika semua anggota 7Dream berpartisipasi, dan setelah beberapa diskusi diputuskan bahwa Mark dan Haechan akan hadir melalui rekaman VCR. Walaupun mereka tidak bisa datang secara langsung, namun tetap terasa seperti sedang tampil bersama kami," kata Jeno NCT Dream.

Simak: Catat Sejarah Baru, Album Candy NCT Dream Tembus 1 Juta Penjualan dalam 3 Hari

Daftar Pemenang Seoul Music Awards 2023

Beberapa artis masing-masing meraih dua penghargaan, termasuk (G)I-DLE, PSY, dan Lim Young Woong. Setelah melakukan comeback grup penuh pertama mereka dalam tujuh tahun, KARA mendapat penghargaan K-pop Special Award.

Berikut daftar lengkap pemenang Seoul Music Awards 2023:

Daesang (Grand Prize/Hadiah Utama): NCT DREAM

Best Album Award: BTS

Best Song Award: IVE

World Best Artist Award: PSY

Bonsang (Penghargaan Utama): aespa, Kim Ho Joong, PSY, Kang Daniel, (G)I-DLE, BLACKPINK, Stray Kids, NCT DREAM, Zico, Red Velvet, SEVENTEEN, Lim Young Woong, BTS, Girls’ Generation’s Taeyeon, IVE, GOT the beat

Best Performance Award: (G)I-DLE

OST Award: MeloMance – “Love, Maybe”

Trot Award: Young Tak

Ballad Award: Younha

Band Award: Jannabi

R&B/Hip Hop Award: BE’O, BIG Naughty

K-pop Special Award: KARA

Legend Artist Award: BoA

Hallyu Daesang: EXO’s Suho

Rookie of the Year: TNX, NewJeans, LE SSERAFIM

Discovery of the Year: Lee Seung Yoon

Popularity Award (Korea): Lim Young Woong

New Wave Star Award: Kep1er, TAN, Lapillus

Idol Plus Best Artist Award: BTS

Idol Plus New Star Award: TEMPEST

SOOMPI | SPORTS SEOUL

Baca juga: BTS Raih 3 Penghargaan di People's Choice Awards 2022

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.