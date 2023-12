Mengenal Sung Si Kyung, Pembawa Acara Golden Disc Awards bersama Cha Eun Woo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cha Eun Woo dan Sung Si Kyung akan menjadi pembawa acara dalam Golden Disc Awards yang ke-38. Dikutip dari Pinkvilla, acara penghargaan yang diadakan setiap tahun tersebut akan diselenggarakan di Jakarta International Stadium pada 6 Januari 2024. Ini kali kedelapan Sung Si Kyung terlibat dalam acara tersebut. Sementara itu, bagi Cha Eun Woo, kesempatan ini pertama kali dia memandu acara Golden Disc Awards.

Mengenal Sung Si Kyung

Sung Si Kyung penyanyi, aktor, dan pembawa acara televisi asal Korea Selatan. Ia lahir pada 17 April 1979. Sung Si Kyung memulai debut bernyanyi pada 2001. Ia telah merilis tujuh album studio di Korea Selatan dan dua di Jepang, dikutip dari My Drama List. Sung Si Kyung juga muncul dalam beberapa acara televisi Korea Selatan antara lain 2 Days 1 Night, Witch Hunt, Non-Summit, Duet Song Festival, Vocal War: God’s Voice, Battle Trip, The Voice of Korea 2020, dan On & Off.

Sung Si Kyung meniti karier sebagai penyanyi mengikuti kompetisi bernyanyi. Ia menang kompetisi tersebut. Setelah itu Sung Si Kyung mendapat kesempatan untuk merilis album. Lagu yang berjudul The Road that Leads to Me menjadi populer hingga mencapai penjualan sebanyak 100 ribu salinan atau copy.

Sung Si Kyung mulai mendapat popularitasnya yang terus melejit pada 2001. Saat merilis album debutnya Like the First Time yang berisi tiga lagu, ia meraih penghargaan sebagai penyanyi pendatang baru terbaik pada tahun tersebut.

Adapun album selanjutnya, Melodie D’Amour dirilis pada 2002. Album itu terjual sebanyak 650 ribu salinan. Setelah itu, Sung Si Kyung terus merilis album dengan rata-rata jeda waktu selama setahun.

