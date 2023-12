Pertemukan Jang Dong Yoon dan NANA, Drama My Man Is Cupid Tayang Hari Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru My Man Is Cupid mempertemukan Jang Dong Yoon dan NANA sebagai pemeran utama. Serial romantis komedi fantasi ini tayang di Prime Video di Indonesia dan lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia mulai Jumat, 1 Desember 2023 dengan episode baru setiap Jumat dan Sabtu.



My Man Is Cupid tentang Kisah Peri Cinta dan Manusia

My Man Is Cupid menceritakan kisah cinta antara seorang peri cinta dan seorang wanita manusia. Cheon Sang Hyuk (Jang Dong Yoon) adalah peri cinta yang kehilangan sayapnya dalam kejadian tragis 500 tahun lalu. Sejak saat itu, dia telah bermetamorfosis dan hidup sebagai manusia untuk mendapatkan kembali sayapnya.

Pada suatu hari, Sang Hyuk bertemu dengan Oh Baek Ryun (NANA), seorang dokter hewan yang kecantikannya menarik banyak pria. Sayangnya, para pria yang mencoba menjalin hubungan asmara dengannya tiba-tiba mengalami kecelakaan supernatural. Kedua orang yang selalu sial dalam urusan percintaan ini pun merasa tertarik dengan satu sama lain, tetapi akankah takdir berpihak pada mereka?



Jang Dong Yoon dan NANA

Jang Dong Yoon dikenal lewat perannya di beberapa drama seperti Oasis, The Tale of Nokdu, dan Search. Sebelum memulai karier aktingnya, ia telah mencuri perhatian publik karena berhasil menangkap seorang perampok di minimarket saat ia masih mahasiswa.

NANA baru-baru ini memukau penonton tayangan Korea dengan aktingnya di Mask Girl. Dia juga dikenal lewat perannya di serial-serial lain seperti The Good Wife dan Oh My Ladylord.

Sutradara Nam Tae Jin yang pernah mengerjakan Switch: Change the World, Hong Cheon Gi, dan Jinx akan menyutradarai drama ini. My Man Is Cupid ditulis oleh Heo Seong Hee yang sebelumnya menulis One More Happy Ending. Turut bergabung dalam deretan pemeran utama adalah Park Ki Woong (Pandora: Beneath the Paradise) dan Kwon Ah Reum (The Killing Vote).

