6 Drakor Tentang Kehidupan Pelukis dan Pematung

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu tontonan yang digemari masyarakat yakni drama Korea disingkat Drakor. Drama Korea dibuat dalam berbagai genre dengan tema yang dekat dengan kehidupan. Mulai dari romantis, thriller, keluarga, action, hingga dunia karir yang mengisahkan tokoh dengan peran sebagai pegawai kantoran, CEO, pelukis, hingga pematung.

Simak deretan drakor bertema pelukis atau pematung berikut.

1. Little Women (2022)

Little Women berkisah tentang tiga saudara perempuan dengan ikatan erat yang tumbuh dalam kemiskinan. Drama ini mengikuti kisah menarik dari dua bersaudara saat mereka terlibat dalam sebuah insiden besar dan berhadapan dengan keluarga terkaya di negara tersebut.

Dilansir dari Soompi, tokoh utama bernama On In Hye yang diperankan aktris Park Ji Hu memasuki sekolah seni bergengsi dengan kompetensinya, dan setelah sekian lama hidup dalam kemiskinan, dia melihat sekilas dunia yang sama sekali berbeda yang membuatnya memimpikan cita-cita yang lebih besar.

Di sisi lain, Oh In Hye, juga diliputi kasih sayang kakak perempuannya yang bekerja keras untuknya. Meskipun dia tidak pernah menggunakan perlengkapan seni yang layak karena situasi keuangan keluarga mereka, dia masuk sekolah menengah seni dengan bakat alaminya.

2. Our Beloved Summer (2021)

Our Beloved Summer bercerita kisah remaja SMA yang jatuh cinta dan harus mengakhiri hubungannya. Tokoh utama bernama Kook Yeon Su yang dibintangi Kim Da Mi dan Choi Ung yang diperankan Choi Woo Shik kembali bertemu setelah keduanya bekerja di bidang yang jauh berbeda. Hal ini juga karena film dokumenter yang mereka rekam sepuluh tahun lalu menjadi viral.

Kook Yeon Su bekerja sebagai karyawan kantor dan sangat sibuk. Sedangkan, Choi Ung menjadi seorang pelukis handal hingga memiliki studio lukis khusus di rumahnya. Choi Ung bahkan memiliki nama panggung Go Oh. Choi Ung seorang seniman yang menciptakan gambar bangunan dengan detail yang memukau, menghabiskan banyak waktu di studionya. Bahkan, seniman Go Oh ini menarik perhatian NJ, seorang selebriti papan atas.

Dilansir dari laman Metro Style, karakter NJ integral dengan karakter Choi Ung, dapat dikatakan bahwa karya seninya, potret bangunan yang puitis, bukan sekadar elemen tata rias. Seni tersebut bisa jadi merupakan karakter lain dalam seri yang berkembang seiring berkembangnya karakter tersebut.

3. Nevertheless (2021)

Nevertheless menjadi salah satu drama yang menceritakan tokoh utama bernama Yoo Na Bi, seorang seniman yang diperankan Han Soo Hee dengan lawan mainnya Park Jae Eon yang dibintangi Song Kang. Yoo Na Bi dan Park Jae Eon menempuh pendidikan di sekolah seni. Keduanya menjadi mahasiswa di Departemen Patung Universitas Hongseo.

Dilansir dari My Drama List, Park Jae Eon menganggap berkencan hanya membuang-buang waktu tetapi suka menggoda. Meskipun dia ramah dan ceria terhadap semua orang, dia tidak mengejar orang lain. Park Jae Eon adalah ahli “push-and-pull” yang tidak terhanyut dalam emosi. Jae Eon menarik garis tegas antara dirinya dan orang lain dan tidak mengungkapkan perasaannya.

Namun, saat Park Jae Eon bertemu Yoo Na Bi, dia ingin melewati batas tersebut. Yoo Na Bi ingin berkencan tapi tidak percaya pada cinta. Setelah pengalaman pahit dengan cinta pertamanya, dia tidak lagi percaya pada takdir. Namun saat dia bertemu Park Jae Eon, dia memberikan efek ajaib pada dirinya yang menantang keputusan Na Bi untuk menjauh.

4. Dali and Cocky Prince (2021)

Dali and Cocky Prince adalah seri televisi Korea Selatan tahun 2021 yang dibintangi oleh Kim Min Jae sebagai Jin Mu Hak dan Park Gyu Young sebagai Kim Dal Li. Komedi romantis ini bercerita tentang Jin Mu Hak yang melakukan perjalanan ke Belanda untuk DonDon F&B dan mengerjakan kontrak. Lalu, secara kebetulan bertemu Kim Dal Li, yang bekerja sebagai peneliti tamu di sebuah galeri seni.

Dikutip dari Soompi, setelah pertemuan pertama mereka di Belanda, Jin Mu Hak dan Kim Dal Li bertemu kembali di Galeri Seni Cheongsong sebagai kreditur dan debitur. Jin Mu Hak ingin mendapatkan uang melalui galeri seni, namun Kim Dal Li mengatakan kepadanya bahwa galeri seni bukanlah tempat untuk berbisnis.

Han So Hee dan Song Kang, bintang drama Korea Nevertheless. Foto: JTBC.

5. When I Was The Most Beautiful (2020)

Drama Korea ini bercerita kisah cinta memilukan tentang seorang seniman optimis yang terjebak dalam cinta segitiga yang menarik dengan seorang pengemudi mobil balap dan seorang arsitek yang kebetulan bersaudara.

Dilansir dari My Drama List, tokoh utama bernama Oh Ye Ji merupakan seorang seniman keramik. Dia memiliki hati yang murni dan optimisme yang tiada henti serta menolak menyerah apa pun situasinya. Dia bermimpi menemukan kebahagiaan biasa tetapi dalam takdir yang kejam, dia terjebak dalam cinta segitiga dengan dua saudara laki-laki, Seo Hwan dan Seo Jin. Seo Hwan, seorang desainer arsitektur, adalah seorang pemuda lugu yang jatuh cinta pada Oh Ye Ji pada pandangan pertama.

6. Her Private Life (2019)

Drakor Her Private Life merupakan kisah adaptasi dari webtoon daring berjudul Noona Fan Dot Com. Drama ini berkisah antara Park Min Young yang merupakan kurator museum luar biasa. Sedangkan, lawan mainnya Sung Deok Mi, penggemar fanatik idola saat di rumah, dan Kim Jae Woook yang memerankan Ryan, direktur seni museum. Dirinya berpura-pura menjadi penggemar daring yang lemah lembut.

