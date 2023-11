Mengenal Yoasobi, Grup Musik Duo Jepang yang akan Konser di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik duo asal Jepang, Yoasobi akan konser di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa, 16 Januari 2024. Konser ini rangkaian dari Asia Tour Live 2024. Kabar mengenai konser tunggal perdana Yoasobi di Jakarta pertama kali diumumkan pada Jumat, 24 November 2023 oleh PK Entertainment selaku promotor. "@yoasobi_staff_ akan datang ke Jakarta untuk Asia Tour Live 2024 mereka pada 16 Januari 2024 di Istora Senayan!" dikutip dari Instagram.

Profil Yoasobi

Yoasobi debut pada 2019. Dikutip dari Fandom, grup duo ini terdiri atas produser Ayase dan penyanyi Rira Ikura yang memulai karier dengan membentuk proyek dari situs penulisan kreatif. Mereka merilis lagu pertama Yoru ni Kakeru pada November 2019.

Setelah dirilis lagu ini berhasil menduduki posisi puncak Japan Hot 100 pada Mei 2020 . Lagu ini mencapai nomor 16 peringkatnya di Billboard Global 200. Adapun di Billboard Japan Overall Song Chart 2020 mengisi peringkat 1. Yoasobi merilis mini album pertama The Book pada Januari 2021.

Dikutip dari All Music, sebelumnya Ayase telah menjadi produser yang memfokuskan diri menggubah musik Vocaloid. Sebagai produser, Ayase memiliki penggemarnya, karena single Sentensei Assault Girl dan EP solo pada 2018. Rira Ikura telah menjadi penyanyi yang dikenal secara profesional sebagai Ikura. Sebagai penyanyi solo ia telah merilis dua album mini.

Lagu pertama Yoasobi, Yoru ni Kakeru terinspirasi dari cerita pendek karya penulis Jepang Hoshino Mayo. Lagu ini viral di YouTube Ayase.

Dikutip dari situs web Yoasobi Music, pada Desember 2021, mereka merilis mini album kedua The Book 2. Mereka juga mengadakan pertunjukan langsung pertama bertema Nice To Meet You. Pertunjukan ini memikat 14 ribuan orang selama dua hari. Pada akhir tahun 2021, mereka tampil di NHK Kohaku Uta Gassen ke-72 selama dua tahun berturut-turut.

Pada Februari 2022, Yoasobi meluncurkan proyek Hajimete no Hajimete, empat penulis pemenang Hadiah Naoki akan menulis novel orisinil dan secara berurutan merilis lagu. Pada bulan Agustus, proyek ini diluncurkan di festival Rock.

Saat pandemi, Ikuta terinfeksi Covid-19. Setelah mengetahui hal tersebut, Yoasobi membatalkan penampilan mereka di Fuji Rock Festival yang seharusnya terselenggara pada 29 Juli 2022.

