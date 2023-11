Harga Tiket Konser Yoasobi di Jakarta 16 Januari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik duo asal Jepang, Yoasobi akan menggelar konser di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa, 16 Januari 2024. Konser di Indonesia tersebut merupakan rangkaian dari Asia Tour Live 2024.

Kabar mengenai konser tunggal perdana Yoasobi di Jakarta pertama kali diumumkan pada Jumat, 24 November 2023 oleh PK Entertainment selaku promotor. "@yoasobi_staff_ akan datang ke Jakarta untuk Asia Tour Live 2024 mereka pada 16 Januari 2024 di Istora Senayan!" tulis mereka di Instagram.

Saat itu promotor baru mengumumkan tanggal dan lokasi konser Yoasobi di Jakarta. Beberapa hari setelah itu, tepatnya pada Selasa, 28 November 2023, harga tiket dan denah tempat duduk dirilis.



Yoasobi. Foto: Instagram/@pkentertainment.id

Harga Tiket Konser Yoasobi di Jakarta

Tiket konser Yoasobi di Jakarta terbagi menjadi empat kategori. Harganya mulai dari Rp 1,2 hingga 1,8 juta. Khusus untuk kategori Festival, penonton akan berdiri, sementara sisanya mendapatkan tempat duduk. Berikut daftar harganya:

CAT 1 : Rp 1.850.000

Festival : Rp 1.550.000

CAT 2 : Rp 1.350.000

CAT 3 : Rp 1.250.000

CAT 1 akan mendapatkan lanyard laminate dan poster. Harga yang tertera belum termasuk pajak pemerintah 15 persen, biaya platform 5 persen, dan biaya lainnya.



Tiket konser Yoasobi di Jakarta akan mulai dibuka pada Jumat, 1 Desember 2023 pukul 10.00 WIB. Tiket hanya dapat dibeli melalui yoasobiinjakarta.com. Penjualan tiket dibatasi maksimal 6 per transaksi dalam kategori yang sama. 1 alamat email dan 1 nomor telepon dibatasi 1 transaksi.



Seputar Yoasobi

Yoasobi adalah grup musik yang terdiri dari komposer Ayase dan vokalis Ikura. Grup ini dibentuk oleh Sony Music Entertainment Japan pada 2019. Lagu debut Yoasobi, Into The Night yang dirilis pada 2019 menduduki puncak berbagai chart streaming di Jepang dan viral di beberapa negara. Lagu ini menduduki puncak Billboard JAPAN Comprehensive Song Chart/Streaming Song Chart pada 2020 dan melampaui 1 miliar pemutaran streaming untuk pertama kalinya di Jepang pada September 2023.

Yoasobi muncul di festival musim panas pertamanya, ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022 pada Agustus 2022. Dan lagu pembuka The Blessing dari animasi TV Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury, yang tayang pada Oktober 2022, menjadi sensasi besar dengan novel orisinal Cradle Planet.

Yoasobi baru-baru ini menyelesaikan tur arena perdananya, menarik total 130.000 penonton pada Juni tahun ini. Mulai tahun ini, grup yang menjadi pembuka konser Coldplay di Jepang mengadakan konser solo pertamanya di Singapura, Kuala Lumpur, dan Jakarta.

