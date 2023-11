5 Drama Korea yang Bercerita tentang Kehidupan Selebritas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor salah satunya bertema kehidupan selebritas. Deretan kisah mengenai ketenaran, uang, cinta, dan tekanan emosional yang melingkupi kehidupan para selebritas. Berikut drakor tentang selebritas, dikutip dari Asian Wiki.

1. Celebrity (2023)

Drakor ini bercerita tentang Seo A Ri yang tenar dalam media sosial sebagai jasa pemengaruh atau influencer. Dia mendapat banyak pengikut dan bisa menggunakannya untuk keuntungan pribadinya. Saat dia menikmati hidupnya sebagai selebritas, tapi pada saat yang sama ia juga menemukan sisi buruk dari dunia.

Drama ini diperankan oleh Park Gyu Young sebagai Seo A Ri, Kang Min Hyuk sebagai Han Jun Kyung, Lee Chung Ah sebagai Yoon Si Hyeon, dan Lee Dong Gun sebagai Jin Tae Jeon.

2. Doona! (2023)

Doona! mengisahkan kehidupan seorang selebritas K-pop yang menyukai mahasiswa biasa. Doo Na, mantan anggota grup Dream Sweet yang selepas ketenarannya, ia dekat dengan mahasiswa bernama Won Jun. Drama ini disutradarai oleh Lee Jeong Hyo, dibintangi Bae Suzy dan Yang Se Jong.

3. Love in Contract (2022)

Drama ini bercerita tentang Choi Sang Eun yang diperankan oleh Park Min Young. Dia bekerja untuk membantu kliennya memiliki kehidupan lajang yang menyenangkan. Sang Eun memiliki seorang klien, Jung Ji Ho yang diperankan oleh Ko Gyung Pyo, jaksa yang telah terikat kontrak pernikahan dengannya selama lima tahun.

Klien barunya bernama Kang Hae Jin yang diperankan oleh Kim Jae Young, ia aktor yang populer dan memiliki kontrak pernikahan dengan Sang Eun pada Selasa, Kamis dan Sabtu. Choi Sang Eun terlibat dengan dua kliennya dan menemukan dirinya dalam cinta segitiga.

4. So I Married an Anti-Fan (2021)

Drakor ini bercerita tentang Lee Geun Young yang diperankan oleh Sooyoung, reporter yang kehilangan pekerjaannya setelah tanpa sengaja mencederai bintang top Who Joon yang diperankan oleh Choi Tae Joon di kejadian di klub. Dalam usahanya untuk membalas dendam, Geun Young menjadi anti-fan dan menyuarakan keresahannya di depan kantor manajemen Who Joon setiap hari.

Keduanya dipilih oleh sebuah stasiun tv untuk berpartisipasi dalam acara realitas yang mempertemukan bintang top dan anti-fan mereka. Meskipun mulanya menyulitkan, Who Joon dan Geun Young akhirnya menemukan ketertarikan.

5. Find Me in Your Memory (2020)

Find Me in Your Memory bercerita tentang kisah cinta antara Lee Jung Hoon yang diperankan oleh Kim Dong Wook dan Yeo Ha Jin yang diperankan oleh Moon Ga Young. Lee Jung Hoon bekerja sebagai pembawa berita di stasiun penyiaran. Dia punya riwayat hyperthymesia, suatu kondisi yang memungkinkan dia untuk mengingat hampir setiap momen dalam hidupnya.

Yeo Ha Jin aktris top. Dia telah melupakan masa lalunya, karena itu kini dia hidup sesukanya. Dua orang dengan bekas luka yang sama ini secara kebetulan berpapasan pada suatu hari dan akhirnya saling suka.

