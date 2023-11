Sinopsis Drama Korea My Man is Cupid

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor My Man is Cupid dijadwalkan akan rilis pada 1 Desember 2023. Tayang sebanyak 16 epiode mengisahkan tentang dewa asmara Cheon Sang Hyeok. My Man Is Cupid bergenre romantis, komedi dan fantasi. Drakor ini akan dibintangi Jang Dong Yoon dan Nana.

Sinopsis My Man Is Cupid

Dikutip dari Asian Wiki, drama My Man Is Cupid mengisahkan Cheon Sang Hyeok yang akan diperankan oleh Jang Dong Yoon. Pada 500 tahun silam sayapnya terbakar. Untuk mengembalikan sayapnya, ia mengalami 27 metamorfosis. Pada ke-28 kalinya, ia bertemu dengan Oh Baek Ryun yang diperankan oleh Nana.

Oh Baek Ryun dokter hewan. Dia punya riwayat romansa yang membingungkan. Setiap kali ada orang yang ingin menjalin hubungan romantis dengannya selalu ada pengalaman menakutkan. Bahkan, situasinya mendekati kematian. Itu sebabnya, Oh Baek Ryun tidak berkencan dengan siapa pun. Setiap kali pria-pria tersebut memasuki tahap yang lebih romantis dengan dia justru melarikan diri seperti akan didatangi kematian.

Hal tersebut membuat Oh Baek Ryun memutuskan untuk tidak berkencan hingga menantikan jodohnya tiba. Lantas, apakah Cheon Sang Hyeok datang di waktu yang tepat meski mereka berasal dari alam berbeda?

