Daftar Pemenang Gotham Awards 2023, Past Lives Raih Film Terbaik

TEMPO.CO, Jakarta - Gotham Awards telah mengumumkan seluruh pemenang pada Senin malam, 27 November 2023 di Cipriani Wall Street, New York, Amerika Serikat. Film Past Lives karya sutradara Korea Selatan-Kanada Celine Song memenangkan penghargaan tertinggi sebagai film terbaik.

“Terima kasih, Gotham, atas penghargaan ini. Ini suatu kehormatan. Sangat berarti bagi dunia untuk menerimanya dengan set debut saya di New York, kota yang sangat saya tinggali dan sangat saya cintai,” penulis-sutradara Celine Song saat naik ke atas panggung menerima piala kemenangannya.

Celine Song juga berterima kasih kepada produsernya di A24, beserta para pemain dan krunya. Dia ditemani di atas panggung oleh dua bintang film tersebut, Greta Lee dan John Magaro. Film yang dibintangi Teo Yoo dan Greta Lee itu sudah tayang di bioskop Indonesia sejak Rabu, 15 November 2023.

Sementara itu, penghargaan akting diraih oleh Charles Melton untuk penampilan pendukungnya dalam May December karya Todd Haynes dan Lily Gladstone untuk penampilan utamanya dalam The Unknown Country.

Gotham Awards adalah penghargaan film Amerika, yang diberikan setiap tahun kepada para pembuat film independen dalam sebuah upacara di New York. Meskipun Gotham Awards secara historis dikenal mengakui film-film independen, Institut Film dan Media Gotham menghapus persyaratan batasan anggaran sebesar 35 juta dolar AS tahun ini untuk calon nominasi, melansir Variety.



Daftar Pemenang Gotham Awards 2023

Best Feature : Past Lives

Outstanding Lead Performance : Lily Gladstone (The Unknown Country)

Outstanding Supporting Performance : Charles Melton (May December)

Best Screenplay : Anatomy of a Fall (Justine Triet, Arthur Harari)

Best International Feature : Anatomy of a Fall

Best Documentary Feature : Four Daughters

Breakthrough Director : A.V. Rockwell (A Thousand and One)

Outstanding Performance in a New Series : Ali Wong (Beef)

Breakthrough Television Over 40 Minutes : A Small Light

Breakthrough Television Under 40 Minutes : Beef

