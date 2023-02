Mengenal Teo Yoo yang Membintangi Drama Korea Love to Hate You

TEMPO.CO, Jakarta - Love to Hate You drama Korea yang dibintangi deretan artis ternama, seperti Kim Ok Vin, Teo Yoo, Go Won Hee, dan Kim Ji Hoon. Drama Korea genre komedi romantis itu telah tayang pada Jumat, 10 Februari 2023.

Mengenal Teo Yoo

Mengutip Naver, Teo Yoo lahir pada 11 April 1981. Teo Yoo lahir hingga menempuh pendidikan sampai jenjang sekolah menengah atas di Jerman. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Lee Strasberg Acting School, New York dan Royal Academy of Dramatic Art, Inggris.

Walaupun lama di Jerman, Teo Yoo memilih kewarganegaraan Korea. Saat meniti karier di Korea, Teo Yoo masih belum fasih berbahasa Korea. Ia lebih lancar menggunakan bahasa Jerman dan Inggris. Ia mulai mempelajari secara perlahan Bahasa Korea, upayanya itu yang mengantar dirinya menjadi aktor dan bergabung dalam agensi C- JeS Entertainment.

Mengutip Esquire Korea, sebelum berkarier menjadi aktor, ia pernah berkeinginan menjadi seorang pemain basket. Tinggi tubuh membuat dirinya optimis menekuni olahraga basket. Pada 1999, semasa pelatihan ia mengalami cedera ligamen fatal di kedua lutut. Impian menjadu pemain basket ditinggalkan, kemudian perlahan mempelajari akting.

Pada 2009, Teo Yoo memulai debutnya sebagai seorang aktor melalui Actresses. Setelah debutnya, ia sering tampil di Amerika Serikat dan Rusia daripada di Korea. Banyak orang yang masih belum mengetahui siapa Teo Yoo.

Pada 2019, ia mulai dikenal dengan memainkan peran Victor Choi dalam film Leto yang juga masuk dalam kompetisi Festival Film Cannes. Setelah itu, kariernya dalam dunia seni peran di Korea makin berkembang. Ia sering membintangi drama Korea, seperti Money Game, Vagabond, dan yang terbaru Love to Hate You.

