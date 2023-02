5 Fakta Menarik tentang Teo Yoo

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Teo Yoo pun ikut menanjak seiring populernya Love to Hate You. Drama Korea genre komedi romantis itu telah tayang pada Jumat, 10 Februari 2023.

Love to Hate You dibintangi deretan artis ternama, seperti Kim Ok Vin, Teo Yoo, Go Won Hee, dan Kim Ji Hoon.

Fakta menarik tentang Teo Yoo

1. Berimajinasi

Mengutip Esquire Korea, Teo Yoo orang yang suka berimajinasi. Ia pernah berimajinasi menjadi seorang bintang besar yang sekarang telah terwujud. Teo Yoo pernah mempraktikkan dirinya sedang berpidato menerima Academy Award untuk kategori aktor terbaik.

Ia berimajinasi berpidato itu tergantung film dibayangkan pertama kali. Dalam imajinasinya, pertama, ia akan menjelaskan proses pembuatan film tersebut. Ia berucap terima kasih kepada orang-orang yang berkontribusi besar dalam proses pembuatan film.

2. Berkarier di Korea

Teo Yoo bangga dibesarkan dalam budaya multinasional dengan karakteristik orang Korea. Ia berharap agar banyak orang luar dalam suatu masyarakat dominan untuk selalu memiliki mimpi besar dalam wilayah yang sedang ditinggalkan, meskipun sebagai minoritas.

3. Berkeinginan menjadi pemain basket

Cita-cita Teo Yoo menjadi pemain basket. Keinginan itu bermula seringnya ia bermain basket bersama teman-temannya di sekolah. Pada usia 16 tahun, ia mengikuti pelatihan bermain basket, dilansir Naver.

Pada 1999, ia mengalami cedera serius bagian ligamen di kedua lutut. Menurut dokter, Teo Yoo memang bisa pulih untuk berjalan. Namun, berisiko buruk jika Teo Yoo memaksakan diri ingin terus bermain basket, menurut dokternya kala itu. Akhirnya, Teo Yoo meninggalkan impiannya itu, kemudian mendalami akting.

4. Memilih Kewarganegaraan Korea daripada Jerman

Meskipun Teo Yoo lahir dan tumbuh besar di negara Jerman. Ia dibebaskan memilih kewarganegaraan Jerman atau tidak ketika berusia 18 tahun. Teo Yoo tidak pernah berkeinginan untuk menetap dan menjadi warga negara Jerman. Ia memilih kewarganegaraan Korea.

5. Tak mengumbar kemesraan dengan pasangan

Pada 2006, Teo Yoo resmi menikah dengan Nikiri, seorang fotografer asal New York. Teo Yoo membuat tato dengan nama Nikiri di pergelangan kakinya. Kendati demikian, pasangan suami istri itu tak suka mengumbar kemesraan di depan publik.

