5 Film yang Dibintangi Teo Yoo

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea genre komedi romantis Love to Hate You telah tayang pada Jumat, 10 Februari 2023. Drama Korea itu dibintangi deretan artis ternama, seperti Kim Ok Vin, Teo Yoo, Go Won Hee, dan Kim Ji Hoon.

Nama Teo Yoo pun ikut menanjak seiring populernya Love to Hate You.

Film yang pernah dibintangi oleh Teo Yoo

1. Actresses (2009)

Actresses drama bergaya mokumenter Korea Selatan garapan E J-yong. Di film ini Teo Yoo berperan sebagai Emile sekaligus debut pertama dia bermain film.

2. Equals (2015)

Equals adalah film drama romantis fiksi ilmiah Amerika garapan Drake Doremus yang dibintangi oleh Nicholas Hoult dan Kristen Stewart. Keduanya dua orang yang hidup di dunia distopia, pascaapokaliptik. Di dunia tersebut, semua orang adalah robot, pekerja tanpa emosi. Tanda emosi apa pun diperlakukan sebagai penyakit. Peran tambahan dimainkan oleh Guy Pearce, Jacki Weaver, dan Teo Yoo.

3. Leto (2018)

Leto film musikal Rusia yang menggambarkan kancah musik rock underground Leningrad pada awal 1980-an. Film ini diambil dari kehidupan musisi rock Soviet Viktor Tsoi dan Mike Naumenko, sebagaimana dikutip dari Metal Magazine.

Alur cerita utama film ini bercerita tentang hubungan antara Viktor Tsoi (Teo Yoo) berusia 19 tahun, Mike Naumenko (Roman Bilyk) berusia 26 tahun, dan pacar Naumenko, Natalia (Irina Starshenbaum) yang membentuk Leningrad Rock Club dan melakukan rekaman album pertama, dikutip dari New Times.

4. Vagabond (2019)

Vagabond serial televisi Korea Selatan yang dibintangi oleh Lee Seung-gi, Bae Suzy, dan Shin Sung-rok. Mengutip IMDb, serial ini mengisahkan tentang seorang pria biasa yang menemukan keadaan mengejutkan yang menempatkan di tengah skandal korupsi besar. Serial Korea ini, Teo Yoo berperan sebagai Jerome, seorang mantan tentara bayaran yang terlibat jatuhnya pesawat B357 bersama Jang Hyuk Jin (Kim Woo-gi), seorang co-pilot pesawat B357.

5. Love to Hate You (2023)

Love to Hate You serial televisi streaming Korea Selatan bertema cinta yang dibintangi oleh Kim Ok-vin sebagai Yeo Mi-ran, Teo Yoo sebagai Nam Kang-ho, Kim Ji-hoon sebagai Do Won-jun, dan Go Won-hee sebagai Shin Na-eun.

