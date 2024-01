Film Past Lives Raih Dua Nominasi Oscar 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Past Lives meraih nominasi Oscar 2024. Film garapan sutradara Celine Song itu berhasil mengamankan dua dari lima kategori utama Academy Awards yaitu Best Motion Picture dan Original Screenplay.

Past Lives melampaui ekspektasi industri film Korea Selatan. Awalnya film Concrete Utopia, yang dibintangi Park Seo Joon, yang diunggulkan masuk nominasi penghargaan film Academy Awards ke-96.

Raih banyak penghargaan

Film Past Lives pertama kali ditayangkan di Festival Film Sundance pada awal 2023 lalu. Sebelum masuk nominasi Oscar 2024, film ini sudah mengantongi beberapa penghargaan. Di antaranya adalah Gotham Award 2023 untuk Best Feature dan Film Terbaik pada American Film Institute Awards 2024.

Selain itu, Past Lives juga dinobatkan sebagai salah satu dari sepuluh film teratas oleh National Board of Review pada 2023. Lima nominasi dalam Golden Globe Awards, termasuk kategori Film Terbaik – Drama.

Tentang film Past Lives

Past Lives ditulis dan disutradarai oleh Celine Song. Ceritanya tentang dua orang yang bersahabat Hae Sung dan Nora, yang bersatu kembali setelah berpisah puluhan tahun. Hae Sung diperankan oleh Teo Yoo dan Nora diperankan oleh Greta Lee.

Hae Sung dan Nora terpaksa berpisah ketika orang tua Nora memutuskan untuk bermigrasi dari Korea. Dua dekade kemudian keduanya berhasil bertemu kembali ketika Hae-sung memutuskan untuk mengunjungi Nora di New York City, tempat dia tinggal bersama suami penulisnya.

Film ini juga menunjukkan kisah perjuangan Nora sebagai warga transnasional asal Korea yang tinggal di Amerika. Celine yang berdarah Korea-Amerika, berhasil menggambarkan wujud keluarga diaspora di zaman sekarang yang bermigrasi bukan karena keharusan, melainkan untuk mengejar ambisi mereka.

Nominasi Past Lives di Academy Awards

Di Oscar 2024, Past Lives akan bersaing merebut kategori Best Motion Picturedengan American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Poor Things dan The Zone of Interest.

Sedangkan untuk kategori Best Writing (Original Screenplay), Past Lives akan bersaing dengan Anatomy of a Fall (Arthur Harari & Justine Triet), The Holdovers (David Hemingson), Maestro (Bradley Cooper & Josh Singer), dan May December (Samy Burch & Alex Mechanik). Akankah Past Lives berhasil membawa piala Oscar 2024? Pemenang Oscar 2024 akan diumumkan pada 10 Maret 2024.

