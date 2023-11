Jungkook BTS Rilis Lagu 3D Remix dengan Justin Timberlake

Kolaborasi Jungkook

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Justin Timberlake menambah deretan seblebriti yang berkolaborasi dengan Jungkook BTS. Dalam album Golden Jungkook BTS menggandeng beberapa musisi lainnya, seperti Jack Harlow, Latoo, Mazor Lazer, Shawn Mendes, Ed Sheeran, hingga DJ Snake.

Selain album Golden, Jungkook juga berkolaborasi dengan beberapa musisi lainnya seperti The Kid Laroi dalam single Too Much, dan dengan Charlie Puth dalam lagu Left and Right.

SOOMPI

Pilihan editor: Jungkook BTS Berhasil Melampaui Dua Rekor PSY di Billboard