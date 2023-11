Jungkook BTS Berhasil Melampaui Dua Rekor PSY di Billboard

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS menggeser PSY dengan rekor barunya. Di minggu yang berakhir pada 18 November 2023, lagu Standing Next to You dari album solo pertamanya, GOLDEN, berhasil masuk tangga lagu Billboard dengan posisi yang baik.

Standing Next to You memulai debutnya di posisi 1 chart Billboard Global 200 dan Global Excl. Amerika Serikat. Sebelumnya, Jungkook juga telah berhasil memuncaki chart yang sama dengan lagu Seven dan 3D.

Berbeda dengan Seven dan 3D yang masing-masing menampilkan Latto dan Jack Harlow, Standing Next to You adalah entri No. 1 pertama Jungkook tanpa artis pengiring (featuring).

Lagu Standing Next To You menempati posisi 5 di Billboard Hot 100, yang memberi peringkat lagu paling populer di Amerika Serikat. Lagu itu menandai entri solo keenam Jungkook di Hot 100 dan lagu solo ketiganya yang masuk 10 besar.

Jungkook mengalahkan rekor PSY

Dengan begitu, Jungkook tercatat berhasil memecahkan dua rekor yang sebelumnya dipegang penyanyi single hit Gangnam Style, PSY. Dua rekor tersebut adalah artis solo Korea dengan entri Hot 100 terbanyak, dan solois Korea dengan 10 lagu terpopuler.

Lagu-lagu Jungkook seperti OST 7Fates: CHAKHO Stay Alive, kolaborasi Left and Right dengan Charlie Puth Seven, 3D, dan Too Much hasil kolaborasinya dengan Kid LAROI dan Central Cee, masuk chart Hot 100. Seven dan 3D masuk dalam lima besar, masing-masing di No. 1 dan No. 5.

Standing Next to You juga muncul di No. 1 chart Penjualan Lagu Digital Billboard dengan 84 ribu download terjual di minggu pertama, serta No. 25 di chart Streaming Songs. Jungkook kembali naik ke No. 2 di Billboard’s Artist 100 minggu ini, menandai minggu ke-13 berturut-turut di chart tersebut.

Pencapaian anggota BTS lainnya

Selain Jungkook, anggota BTS lainnya juga berhasil masuk 10 besar di Billboard Hot 100. Berikut adalah daftar peringkat BTS yang telah mengumpulkan 11 peringkat 10 besar, termasuk tujuh peringkat No. 1.

Standing Next to You, Jung Kook, No. 1 (selama satu minggu hingga saat ini), November 2023

3D, Jung Kook & Jack Harlow, No. 1 (selama satu minggu), Oktober 2023

Seven, Jungkook feat. Latto, No. 1 (selama tujuh minggu), Juli 2023

Like Crazy, Jimin, No. 2, April 2023

Slow Dancing, V, No. 4, September 2023

Left and Right, Charlie Puth feat. Jung Kook, No. 5, Juli 2022

That That, PSY feat. SUGA, No. 5, Mei 2022

Set Me Free Pt. 2, Jimin, No. 8, April 2023

Dreamers (OST Piala Dunia FIFA Qatar 2022), Jung Kook, No. 9, Desember 2022

The Astronaut, Jin, No. 10, November 2022

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | SOOMPI | BILLBOARD

