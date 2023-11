Serba-serbi Film Wish, Sinopsis hingga Pengisi Suara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Wish tayangan spesial untuk merayakan 100 tahun Walt Disney. Film komedi musikal ini disutradarai oleh Chris Buck (Frozen) dan Fawn Veerasunthorn (Raya and the Last Dragon). Film Wish tayang di bioskop Indonesia pada Rabu, 22 November 2023.

Dikutip dari Antara, Wish berkisah tentang Asha seorang gadis pintar dan berkemauan kuat yang hidup di Rosas. Setiap hari, ia membantu teman-temannya di dapur istana sekaligus menjadi pemandu tur bagi turis yang sedang berwisata di Rosas.

Tentang Film Wish

1. Sinopsis Wish

Wish bercerita tentang wilayah Kerajaan Rosas buatan Raja Magnifico dan istrinya Ratu Amaya. Raja mampu mengabulkan permintaan rakyatnya. Setiap penduduk kerajaan memberikan permintaan kepada raja pada hari ulang tahun ke-18. Sebulan sekali, Raja Magnifico mengabulkan salah satu dari permintaan mereka.

Salah satu penduduk Rosas bernama Asha yang berusia 17 tahun, menjadi pelayan raja Magnifico dan bertepatan dengan ulang tahun ke-100 kakeknya. Asha meminta sang raja untuk mengabulkan permintaan kakeknya yang sempat ditolaknya. Ternyata Asha menemukan, alasan raja untuk memilih itu palsu.

Setiap permintaan yang tidak dikabulkan tak dikembalikan kepada pemiliknya. Permintaan tersebut hilang selamanya. Setelah Asha membuat permintaan pada bintang yang jatuh dari langit, ia berusaha menyelamatkan rakyat Rosas dari cengkeraman Raja Magnifico terhadap keinginan terdalam.

2. Animasi Wish

Dikutip dari Collider, animasi Wish mencoba menggabungkan 2D dan 3D. Sutradara Chris Buck menginginkan animasi dari perpaduan dua periode ini, namun hasilnya cenderung lebih mirip dengan film DreamWorks awal tahun 2000-an daripada film Disney.

Di akhir film, Wish menggunakan beberapa konsep animasi yang mengingatkan dengan film Sleeping Beauty (1959). Itu membuat tampilan film mulai menarik. Wish selalu kembali dalam campuran khasnya yang membuatnya terasa agak lawas daripada yang sebenarnya.

3. Pengisi suara

Pengisi suara Wish antara lain Alan Tudyk sebagai Valentino, Ariana DeBose yang memerankan karakter utama Asha, dan Chris Pine sebagai Raja Magnifico. Pemeran lainnya termasuk Angelique Cabral sebagai Ratu Amaya, Victor Garber sebagai Sabino.

Adapun Natasha Rothwell sebagai Sakina, Jennifer Kumiyama sebagai Dahlia, Harvey Guillen sebagai Gabo, Niko Vargas sebagai Hal, Evan Peters sebagai Simon, Ramy Youssef sebagai Safi, Jon Rudnitsky sebagai Dario, dan Della Saba sebagai Bazeema.

