Ringo Starr Tanggapi Rumor Pakai AI untuk Suara John Lennon dalam Lagu Now and Then

TEMPO.CO, Jakarta - Ringo Starr menanggapi rumor tentang penggunaan AI dalam lagu Now and Then. Lagu tersebut merupakan lagu terakhir The Beatles yang melibatkan semua anggotanya, termasuk mendiang John Lennon.

Now and Then dirilis pada 2 November 2023. Lagu itu dirilis bersamaan dengan film pendek The Last Beatles Song yang disutradarai Oliver Murrary. Di dalamnya mendokumentasikan perjalanan The Beatles kembali ke studio untuk menyelesaikan lagu tersebut.

Tanggapan Ringo Starr

Namun, menurut rumor yang beredar lagu Now and Then menggunakan kecerdasan buatan, alih-alih rekaman arsip suara John Lennon. Hal itu langsung dibantah dengan tegas oleh Ringo Starr.

Musisi berusia 83 tahun itu juga menceritakan bagaimana dirinya dan Paul McCartney bekerja sama untuk menyelesaikan lagu Now and Then. Proses pengerjaan lagu itu dimulai sekitar tahun lalu. Dia menceritakan Paul meneleponnya, dan mengingatkan dirinya tentang lagu John Lennon, Now and Then, yang belum selesai.

Paul kemudian mengajaknya untuk mengerjakan lagu itu. "Dia mengirimkannya kepada saya, dan saya bermain drum dan bernyanyi. Kami memiliki lagu yang bagus dari John bernyanyi dan bermain piano dan George bermain gitar ritme,” lanjutnya.

Ringo merujuk pada bagaimana lagu tersebut berasal dari salah satu rekaman John Lennon di tahun 70-an. Selain itu, juga menggambarkan bagaimana mendiang George Harrison muncul dalam rekaman tersebut ketika grup tersebut pertama kali mencoba menyelesaikannya di tahun 90-an. “Itu adalah lagu yang indah dan cara yang bagus untuk akhirnya menutup pintu itu," katanya.

Teknologi yang sama dengan pembuatan serial dokumeter

Paul McCartney sebelumnya pernah menjelaskan tentang lagu Now and Then. Dia mengatakan dalam proses pengerjaannya menggunakan teknologi yang dikembangkan pembuat film Peter Jackson. Teknologi yang membantu mengisolasi dan menghilangkan campuran audio lama itu juga digunakan saat mengerjakan serial dokumenter Get Back tahun 2021.

Paul juga menekankan hanya menggunakan teknologi itu saja. "Saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak pada tahap ini, tetapi untuk lebih jelasnya, tidak ada yang diciptakan secara artifisial atau sintetis," ujarnya Juni 2023 kepada BBC Radio 4.

Namun di tahun 90-an saat mengerjakan lagu lainnya seperti Free as a Bird dan Real Love, Ringo Star, Paul McCartney dan George Harrison dibantu oleh produser Electric Light Orchestra, Jeff Lynne.

Ringo mengatakan saat itu, Jeff Lynne membantunya dengan mengambil suara John dari kaset. “Bagaimanapun dia melakukannya, saya tidak tahu. Dan dia memiliki pekerjaan itu, dan dia memproduksinya," katanya.

