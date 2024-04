Kisah Dirilisnya Now and Then, Single Terakhir The Beatles yang Belum Pernah Diedarkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Beatles telah merilis single terakhir mereka, lagu baru pertama grup legendaris sejak 50 tahun lalu. Single yang dirilis pada 2 November 2023 tersebut adalah lagu Beatles yang “baru” di mana keempat anggotanya, termasuk mendiang John Lennon dan George Harrison, bermain dan bernyanyi dalam komposisi yang belum pernah dirilis sebelumnya.

Dilansir dari deadline.com, "Now and Then" adalah sebuah lagu balada soft rock psikedelik yang awalnya ditulis dan direkam oleh John Lennon sekitar tahun 1977 sebagai demo rumahan dalam proyek solo pribadinya, namun tidak pernah diselesaikan.

Setelah kematian John pada 1980, lagu tersebut dianggap memiliki potensial untuk menjadi single reuni ketiga The Beatles dalam proyek retrospektif mereka, The Beatles Anthology, yang berlangsung dari tahun 1995 hingga 1996.

Menurut goldradiouk.com, sebelumnya, Yoko Ono, mantan istri John Lennon, memberi Paul, George, dan Ringo beberapa lagunya yang belum selesai untuk dikerjakan dan diubah menjadi lagu 'baru' Beatles untuk proyek Anthology tersebut. Mereka berhasil menyelesaikan dua lagu, yaitu 'Free as a Bird' dan 'Real Love'. Keduanya merupakan bagian dari dua volume pertama dari koleksi arsip Anthology.

Selain itu, terdapat juga lagu 'Grow Old with Me' dan 'Now and Then'. 'Grow Old with Me' telah dirilis sebelumnya pada 1984 dalam album anumerta Milk and Honey, sehingga fokus The Beatles berpindah pada 'Now and Then'.

Pada Maret 1995, tiga anggota Beatles yang masih hidup memulai proses pengerjaan 'Now and Then' dengan menciptakan backing track kasar yang nantinya akan mereka tambahkan overdub. Namun, mereka menghentikan proses pengerjaan lagu tersebut hanya dalam dua hari rekaman dan mengakhiri gagasan untuk membuatnya menjadi single reuni ketiga.

Now and Then menampilkan John Lennon dan Paul McCartney yang berbagi peran vokal utama. Paul juga bertanggung jawab atas berbagai instrumen, termasuk bass, gitar slide, piano, harpsichord elektrik, dan shaker, sedangkan George Harrison menyumbangkan suara gitar akustik dan elektrik. Ringo Starr memainkan drum, rebana, dan shaker, sementara semua anggota The Beatles ikut menyumbangkan vokal latar.

Jika didengarkan dengan saksama, terdapat vokal latar dari rekaman asli lagu-lagu seperti 'Here, There And Everywhere', 'Eleanor Rigby', dan 'Because', yang diintegrasikan dengan mulus ke dalam lagu serupa dengan cara yang dipopulerkan oleh Giles Martin dalam album LOVE.

Dilansir dari rollingstone.com, Pada 1 November 2023, film dokumenter berdurasi 12 menit Now and Then — The Last Beatles Song, ditulis dan disutradarai oleh Oliver Murray, menceritakan kisah dalam kata-kata Paul, Ringo, Sean Ono Lennon, dan Peter Jackson.

Namun ketiga anggota yang masih hidup tidak dapat melakukannya dengan baik di Anthology, karena frustrasi dengan suara rekaman suara John yang buruk. “Sangat sulit,” kenang Ringo dalam dokumen tersebut. “Karena John agak tersembunyi.” Seperti yang dikatakan Paul, “Saya pikir kita agak kehabisan tenaga, dan waktu.

Lagu ini akhirnya berhasil disusun karena teknologi pemisahan suara yang digunakan Peter Jackson dan tim audionya untuk film dokumenter Get Back pada tahun 2021. Sama seperti film tersebut dengan dialog yang direkam secara suram, “Now and Then” memisahkan suara John dari desisan rekaman.

