Sepak Terjang The Beatles, Awal Pertemuan Para Anggota Hingga Akhir Perjalanan Musik Mereka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Beatles adalah band rock Inggris beranggotakan empat orang, dibentuk di Liverpool pada 1960. Anggota band ini adalah John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dan Ringo Starr, dengan John dan George bermain gitar, Paul sebagai pemain gitar bass dan Ringo sebagai pemain drum.

Mereka dianggap sebagai band paling berpengaruh sepanjang masa dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan budaya tandingan tahun 1960-an dan pengakuan musik populer sebagai sebuah bentuk seni. Lantas, bagaimana awal keempat anggota band tersebut bertemu dan jatuh bangun mereka sebagai salah satu band paling populer di dunia?

Awal pertemuan anggota The Beatles

Dilansir dari historic-newspapers.co.uk, pertemuan mereka berawal pada Maret 1956. Saat itu, John Lennon yang berusia 16 tahun dan sejumlah teman sekolahnya membentuk sebuah band skiffle yang disebut Quarrymen. Ketika mereka bertemu dengan John pada bulan Juli, Paul McCartney bergabung dengan band sebagai pemain gitar ritme dan mengajak temannya, George Harrison, untuk menyaksikan penampilan mereka.

George kemudian mengikuti audisi untuk menjadi bagian dari band tersebut, tetapi John awalnya merasa bahwa ia masih terlalu muda. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, George kemudian berperan sebagai pemain gitar utama dalam penampilan mereka, meskipun awalnya tidak didaftarkan sebagai gitaris utama. Pada Agustus, setelah berubah dari beberapa nama, mereka memutuskan untuk menamai band mereka menjadi "The Beatles".

Kontrak pertama

Dilansir dari biography.com, The Beatles tampil di Hamburg dari 1960 hingga 1962, dengan pertunjukan sesekali di Liverpool. . Pada salah satu pertunjukan kampung halamannya di Cavern Club itulah Brian Epstein pertama kali melihat band itu bermain. Pada 10 Desember 1961, Epstein mendekati band untuk mengelola mereka. Kontrak lima tahun ditandatangani pada Januari 1962.

Pada tanggal 6 Juni, grup ini melakukan rekaman untuk pertama kalinya di EMI Studios di Abbey Road di London, di bawah produksi George Martin, yang kemudian memainkan peran utama dalam album awal mereka. Mereka merekam empat lagu: "Love Me Do", "Besame Mucho", "Ask Me Why", dan "PS I Love You".

Pada 16 Agustus, Epstein memberhentikan drummer awal mereka, Pete Best dan menggantikannya dengan Ringo Starr, seorang musisi berusia 21 tahun yang pernah bermain dengan band-band lokal. Starr memulai debutnya dengan The Beatles dua hari kemudian.

Melejit di Amerika Serikat

Dikutip dari billboard.com, album pertama The Beatles hadir dan melahirkan dua hits: Versi baru "Love Me Do" mencapai No. 17 di chart Inggris, dan mencapai No. 1 di chart Billboard Hot 100 pada 30 Mei 1964. Single ini “Please Please Me” menjadi No. 1 Inggris pertama mereka dan mencapai No. 3 di Hot 100.

Pada akhir 1963, I Want to Hold Your Hand menjadi sukses dan menduduki puncak chart single Billboard pada 1 Februari. Band ini meninggalkan Inggris dengan sekitar 4.000 penggemar mengucapkan selamat tinggal pada mereka di bandara Heathrow London, dan tiba di hadapan 3.000 penggemar di New York, Amerika Serikat. The Beatles membawakan penampilan pertama mereka di variety show AS pada Februari 1964, sebuah acara yang disaksikan oleh lebih dari 70 juta orang.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Agustus 1965, The Beatles menjadi headline salah satu konser stadion besar pertama dalam sejarah, tampil di depan 55.600 penggemar di Stadion Shea di Queens, New York. Pendapatan kotor konser ini mencapai 304.000 USD, yang merupakan tertinggi sepanjang masa.

Kontroversi John Lennon: “band ini lebih populer daripada Yesus”

Dalam suatu wawancara dengan The Evening Standard, John mengatakan bahwa band ini “lebih populer daripada Yesus.” Komentar tersebut diterbitkan di Amerika Serikat pada bulan Juli, yang bertepatan dengan tur grup tersebut pada 1966 dan perilisan “Revolver”, dan memicu protes dan orang-orang membakar album mereka di Bible Belt. Lennon kemudian meminta maaf atas komentarnya.

Guncangan atas respons yang dipicu oleh istilah "Jesus" dan kefrustrasian setelah bertahun-tahun diserbu oleh teriakan para penggemar, ditambah dengan kesulitan untuk mempersembahkan lagu-lagu baru mereka yang rumit dalam konser langsung, mendorong The Beatles untuk berhenti tampil secara langsung setelah tur 14 pertunjukan.

Akhir perjalanan musik The Beatles

Dilansir dari theculturetrip.com, pada periode 1966-1970, The Beatles mulai melakukan pendekatan yang lebih eksperimental terhadap musik mereka. Setelah kematian Brian Epstein, keretakan dalam kesatuan grup mulai terlihat dan sesi rekaman menjadi sulit dengan anggota kadang-kadang keluar dan kembali.

Meski begitu, The Beatles masih berhasil menduduki posisi teratas dengan empat dari enam rilisan mereka selama periode ini memuncak di nomor 1 di Inggris dan lima mencapai nomor 1 di AS.

Ketegangan terus terlihat dan penampilan terakhir mereka dilakukan di atap Apple Corps di Savile Row, Januari 1969. Album nomor 1 dunia Abbey Road menyusul di akhir tahun, tepat sebelum The Beatles akhirnya bubar pada 1970.

Setelah The Beatles bubar, LP studio terakhir mereka Let It Be dirilis pada 8 Mei 1970; kini dianggap sebagai akhir yang menyedihkan bagi kelompok yang mengguncang dunia.

Pilihan editor: Cerita Paul McCartney Umumkan Bubarnya The Beatles 54 Tahun Silam, John Lennon Bilang....