Cerita Paul McCartney Umumkan Bubarnya The Beatles 54 Tahun Silam, John Lennon Bilang...

TEMPO.CO, Jakarta - Tepat hari ini 54 tahun silam atau 10 April 1970, Paul McCartney mengumumkan bubarnya grup band Inggris legendaris The Beatles. Pembubaran tersebut diumumkan bersamaan dengan siaran pers yang menyertainya berisi wawancara mandiri di mana Paul mengumumkan dia keluar dari band.

Hal ini secara efektif menandai berakhirnya era The Beatles. Band rock yang beranggotakan Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, dan George Harrison tersebut secara resmi mengakhiri perjalanan musik mereka sebagai sebuah grup. Seminggu kemudian, Paul merilis album solo pertamanya yang bertajuk “McCartney”.

Alasan di balik bubarnya The Beatles

Bubarnya The Beatles bukan hanya sebuah peristiwa tunggal, melainkan proses yang kompleks dan bertahap. Dilansir dari rollingstone.com, beberapa alasan yang akhirnya menjadikan band tersebut bubar yaitu perselisihan pendapat, kreativitas, dan keuangan antar anggotanya. Sebagian dikarenakan gaya manajemen manajer lama mereka, Brian Epstein, yang meninggal pada 1967. Para anggota band dan rekan mereka tidak setuju tentang cara menangani keuangan dan urusan bisnis mereka.

Selain itu, seiring waktu, perbedaan kreatif di antara anggota band, khususnya antara John Lennon dan Paul McCartney, juga semakin besar. Setiap anggota mengejar arah artistik mereka sendiri, yang menyebabkan ketegangan dalam grup. Hubungan pribadi dalam band juga telah menjadi tegang. Misalnya, penambahan Yoko Ono, istri Lennon, ke dalam lingkaran dalam band menciptakan gesekan, karena beberapa anggota merasa dia memberikan pengaruh terlalu besar terhadap Lennon.

“Yoko hanya ingin diterima,” kata Lennon di kediaman drummer band tersebut, Ringo Starr pada 12 Januari 1969. “Dia ingin menjadi salah satu dari kita.” Ketika Starr menjawab, "Dia bukan anggota Beatle, John, dan dia tidak akan pernah menjadi anggota Beatles," balas Lennon. “Yoko adalah bagian dari diriku sekarang. Kami adalah John dan Yoko, kami bersama.”

Awal bubarnya The Beatles

Meskipun Paul yang pertama kali mengumumkan pembubaran The Beatles, John Lennon lah yang awalnya mengatakan bahwa ia keluar dari The Beatles dan akhirnya membuat band tersebut bubar. Dilansir dari radiox.co.uk, setelah selesai merekam album “Abbey Road”, John dengan Yoko Ono, terbang ke Kanada untuk tampil dalam "Toronto Rock & Roll Festival" dengan band yang beranggotakan Eric Clapton dan memamerkan karya solo terbaru John.

Akhir pekan itu, ia memutuskan meninggalkan The Beatles secara permanen, dan pada 20 September di pertemuan untuk menandatangani kontrak baru dengan label mereka EMI, Lennon berkata, "aku ingin bercerai". John kemudian berkata kepada Paul, “Aku awalnya tidak ingin memberitahumu sampai kita menandatangani kontrak, tapi aku akan meninggalkan grup.” Ketiga anggota band lainnya pun akhirnya menandatangani kontrak tanpa John.

Sebelumnya, Ringo Starr juga sudah ingin keluar dari The Beatles dan sempat meninggalkan band selama dua minggu. Drummer tersebut merasa lelah dan tersingkir dengan posisinya di The Beatles selama rekaman "White Album" pada Agustus 1968 sehingga dia keluar dari proses rekaman “Abbey Road”.

"Saya merasa saya tidak bermain bagus," kenang Ringo dalam film dokumenter Antologi, "dan saya juga merasa bahwa tiga orang lainnya sangat bahagia dan saya adalah orang luar. Tidak ada keajaiban dan hubungannya sangat buruk." Namun kemudian Starr kembali, dan sesi rekaman dilanjutkan.

Gugatan Paul kepada The Beatles

Menurut gq-magazine.co.uk, Paul mengajukan gugatan terhadap tiga anggota The Beatles lainnya di Pengadilan Tinggi London pada 1970. Gugatan tersebut diajukan untuk membubarkan kemitraan kontrak band dengan Apple Corps, dengan alasan kebebasan finansial dan artistik Paul telah dilanggar.

Namun, satu-satunya cara untuk mengakhiri kemitraan tersebut adalah dengan mengambil tindakan hukum terhadap tiga anggota Beatles lainnya. Akhirnya, pada 31 Desember 1970, Paul mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi London terhadap Lennon, Harrison, Starr dan Apple Corps, menuntut pembubaran The Beatles & Co.

"Jika saya tidak melakukan itu, hasil dari jerih payah band akan menjadi milik Allen Klein. Satu-satunya cara yang diberikan kepada saya untuk mengeluarkan kami dari situ adalah dengan melakukan apa yang saya lakukan,” ungkapnya dalam wawancara dengan British GQ.

Pengadilan akhirnya dimenangkan oleh Paul. Allan Klein dengan demikian mempertahankan posisi dalam karir solo George, Paul, dan Ringo pasca perpisahan, tetapi tidak lagi bertanggung jawab atas urusan mereka sebagai kemitraan.

