NewJeans Terpilih Sebagai Top Global K-Pop Artist di Billboard Music Awards 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Girl group NewJeans terpilih sebagai pemenang perdana penghargaan Top Global K-Pop Artist di ajang Billboard Music Awards 2023 (BBMAs). Menurut hasil perhitungan yang diumumkan melalui situs web resmi Billboard pada Senin, 20 November 2023, idola K-Pop itu berhasil memenangkan kategori tersebut.

NewJeans Kalahkan Jimin BTS dan TXT

Top Global K-Pop Artist merupakan kategori yang nominasinya terdiri dari NewJeans, Jimin BTS, Stray Kids, Tomorrow X Together (TXT), dan TWICE. Kategori yang dimenangkan oleh NewJeans itu merupakan salah satu dari empat kategori khusus K-pop yang baru dibentuk oleh Billboard tahun ini. Ketiga kategori lainnya ada Top K-Pop Album yang dimenangkan oleh Stray Kids, Top Global K-Pop Song yang diraih Jungkook dengan lagu "Seven," dan Top K-Pop Touring Artist yang mengumumkan Born Pink World Tour Blackpink sebagai pemenang.

Billboard juga merilis video penampilan NewJeans dan sambutan kemenangan mereka di kanal YouTube-nya. Pada ajang musik internasional ini, NewJeans menampilkan lagu "Super Shy" dan "OMG" yang dihadiri penggemar.

Reaksi Member NewJeans

Member NewJeans mengungkapkan ucapan terima kasih mereka atas penghargaan tersebut. "Kata-kata tidak dapat menyampaikan betapa bersyukurnya kami, tetapi kami berharap suatu hari nanti kami dapat memberikan banyak kebahagiaan, seperti yang kalian berikan kepada kami," ujar Haerin NewJeans dalam pidato penerimaan.

Anggota lainnya, Danielle NewJeans juga mengatakan harapannya bahwa mereka akan terus berusaha keras menjadi seniman dengan karya yang dapat dinikmati semua orang. Hanni NewJeans merasa tersanjung bisa menjadi nominasi dalam Billboard Music Awards 2023. "Dinominasikan dalam kategori ini bersama dengan artis-artis luar biasa yang kami kagumi adalah sebuah kehormatan tersendiri, dan kami sangat berterima kasih dapat tampil di Billboard Music Awards."

Sementara Minji menambahkan bahwa mereka juga akan membayar semua penghargaan itu dengan kerja keras. "Penghargaan ini akan menjadi pengingat bagi kami atas semua cinta dan dukungan yang telah kami terima dari para penggemar kami, BUNNIES. Kami akan berusaha sekuat tenaga setiap hari untuk menebusnya kepada para penggemar kami!" ujar Minji NewJeans.

Membanjirnya Penghargaan untuk Musisi K-Pop

Musisi K-pop mulai mendapat penghargaan di BBMA pada 2013. Saat itu penyanyi dan rapper Psy memenangkan penghargaan Top Streaming Song dalam kategori video dengan lagu hit globalnya, "Gangnam Style."

Billboard Music Awards menentukan pemenangnya berdasarkan performa di tangga lagu Billboard akhir tahun. Periode penilaian untuk penghargaan tahun ini berlangsung sejak 4 November 2022 hingga 12 Oktober 2023.

