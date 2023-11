Kampanye Perubahan Iklim BLACKPINK dapat Penghargaan MBE Kerajaan Inggris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BLACKPINK menerima penghargaan khusus dari Raja Charles III, Rabu 22 Nomember 2023. Sehari sebelumnya, BLACKPINK menjadi tamu kehormataan saat jamuan kenegaraan Korea Selatan dan Inggris.

Keempat anggota BLACKPINK, Rose, Jennie, Jisoo, dan Lisa mendapat kehormatan Member of the Orders of British Empires atau MBE. Acara penganugerahan dilakukan di Ruang 1844 di Istana Buckingham. Disaksikan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon Hee.

Penghargaan ini merupakan bagian dari sistem kehormatan Inggris, yang mengakui pengabdian luar biasa kepada negara dan dunia luas. Khusus untuk warga negara Non-Inggris Raya, dan mereka yang bukan anggota 14 wilayah persemakmuran.

Sebab itu, khusus Rose penghargaan MBE miliknya tanpa kualifikasi kehormatan. Hal ini karena dia memiliki kewarganegaraan ganda di Selandia Baru, salah satu dari 14 negara di mana raja Inggris menjadi kepala negaranya.

BLACKPINK mengkampanyekan perubahan iklim

Pemerintah Inggris merekomendasikan BLACKPINK mendapat penghargaan MBE karena mereka telah mendukung kampanye perubahan iklim. BLACKPINK merupakan duta global COP 26 di KTT Glasglow tahun 2021.

Mereka merilis serangkaian video yang bertujuan untuk mendidik generasi muda tentang masalah perubahan iklim. Selain itu, BLACKPINK juga pendukung Suistainable Development Goals PBB.

Raja Charles III memuji keempat anggota BLACKPINK saat memberikan pidato di jamuan kenegaraan, Selasa 21 November 2023. Menurut dia generasi Korea yang ikut menyuarakan isu ini menginspirasi banyak orang.

"Saya memuji Jennie, Jisoo, Lisa dan Rosé, yang lebih dikenal sebagai BLACKPINK, atas tindakan mereka. peran mereka dalam menyampaikan pesan kelestarian lingkungan kepada khalayak global," kata Raja Charles III.

Mendengar hal tersebut, keempatnya sangat terkejut dan saling pandang dari tempat duduk mereka masing-masing.

Lagu DDU-DU DDU-DU dimainkan band militer.

Sebagai penghormatan, lagu mereka yang berjudul DDU-DU DDU-DU dimainkan oleh band militer dari Batalyon 1 Welsh Guard di halaman depan istana Buckingham selama pergantian penjaga. "Pada hari Rabu, kami memainkan Blackpink," tulis keterangan unggahan akun Instagram resmi Kerajaan Inggris.

