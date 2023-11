Taylor Swift Kembali ke Panggung Brasil, Beri Penghormatan untuk Penggemar yang Meninggal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar terbaru kembali datang dari konser fenomenal The Eras Tour. Taylor Swift yang berlinang air mata memberikan penghormatan terakhirnya kepada seorang penggemar yang meninggal secara tragis akibat cuaca panas ekstrem pada Jumat, 18 November 2023. Ia kembali ke konser di Rio de Janeiro, Brasil pada Ahad, 19 November 2023 setelah sebelumnya ditunda.

Sambil memberikan penghormatan kepada Ana Clara Benevides, 23 tahun, bintang pop ini menyanyikan lagu yang menyayat hati. Ia membawakan lagu Bigger Than the Whole Sky. Lagu ini mengisahkan tentang kesedihan dan rasa sakit hati yang tak terbayangkan. Taylor menjadikan lagu itu sebagai lagu kejutan kedua dalam konsernya.

"Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Kamu lebih besar dari seluruh langit. Kamu lebih dari sekadar waktu yang singkat," nyanyi Taylor Swift di atas panggung Estadio Olimpico Nilton Santos, Brasil.

Tampilan Taylor Swift yang Emosional

Pemenang Grammy 12 kali ini melantunkan lagu khusus itu sambil terlihat menahan tangisnya. Termasuk lirik emosional lainnya yang ditujukan untuk mendiang fansnya, Ana Clara de Benevides. "Tidak ada kata-kata yang muncul di hadapanku setelahnya. Garam mengalir keluar dari mataku dan masuk ke telingaku. Setiap hal yang kusentuh menjadi sakit karena kesedihan."

Momen tersebut diunggah di TikTok, oleh seorang penggemar dengan nama pengguna @tswift_22. Tentu saja para Swifties memuji penampilan idola mereka yang mereka anggap sebagai lagu penghormatan untuk Ana.

"Dia memainkannya untuk gadis yang meninggal, Aku akan menangis," "Dia memainkan sepenuh hati di atas piano itu, Kalian dapat melihat bahwa dia melakukan semuanya untuk Ana," tulis netizen di kolom komentar.

Sementara yang lainnya menunjukkan bagaimana Taylor menangis saat ia bernyanyi dan penonton dapat mendengar emosinya yang mendalam ketika bintang pop itu berduka untuk penggemarnya.

Di X (Twitter) penggemar juga memberikan berkomentar tentang penampilan Taylor Swift di lagu itu. "Aku dapat merasakan sakit hatinya, dampak dari apa yang terjadi. Suaranya... emosinya," "Aku memiliki rasa hormat yang sangat besar kepada @taylorswift13 namun setelah lagu kejutan malam ini, rasa hormat itu bertambah tiga kali lipat. Pasti sangat sulit baginya untuk membawakan lagu tersebut, untuk makna aslinya dan mengapa ia memilih untuk memainkannya malam ini," tulis penggemar Taylor Swift.

Dua Fans Meninggal

Pada Jumat, 17 November 2023, Ana pingsan di barisan depan konser The Eras Tour, Rio de Janeiro, Brasil. Ia diberikan pertolongab pertana oleh dokter di tempat kejadian namun gagal menyadarkannya. Setelah dibawa ke rumah sakit, Swifties tersebut mengalami serangan jantung kedua dan meninggal dunia. Dua hari kemudia, seorang penggemar Taylor Swift juga meninggal karena dibunuh usai menonton konsernya.

Pertunjukan keduanya merupakan pertunjukan pertama sejak kematian Benevides. Konser berlangsung saat Brasil mengalami gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya dan para penggemar dilaporkan tidak diperbolehkan membawa air ke dalam konser. Meski begitu, Taylor Swift membantu fansnya yang kehausan dengan memberikan air kepada mereka saat konser berlangsung.

