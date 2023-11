5 Drakor Berkisah Tentang Kehidupan Bermusik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu hiburan yang digemari oleh masyarakat dunia saat ini adalah drama Korea atau drakor. Biasanya, drakor memiliki berbagai alur cerita menarik dan dapat dipilih sesuai selera penonton.

Kehidupan bermusik adalah kisah yang sering diangkat oleh drakor. Penonton akan disuguhkan dengan cerita tokoh yang memiliki minat dalam musik ataupun tentang K-Pop. Berikut merupakan drakor yang berkisah tentang kehidupan bermusik:

1. Castaway Diva

Castaway Diva adalah drama Korea yang berfokus pada kehidupan seorang penyanyi. Seo Mok Ha (Park Eun Bin) adalah wanita yang memiliki cita-cita sebagai diva. Saat remaja, ia memutuskan mengejar mimpi dengan mengikuti audisi di Seoul. Sayangnya, ia harus terdampar di pulau terpencil. Namun, 15 tahun kemudian, ia diselamatkan dan bertemu dengan idola nya sejak kecil, Yoon Ran Joo.

2. Twinkling Watermelon

Drama yang bertema romansa dan fantasi ini menceritakan seorang siswa SMA yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Ha Eun Gyeol adalah siswa yang memiliki bakat dalam bermusik dan memiliki orang tua tuli. Suatu hari, ia pergi ke toko alat musik dan terdampar ke masa orang tuanya saat remaja. Ia bertemu dengan Ha Yi Chan, Choi Se Kyeong, dan Yoon Cheong Ah. Pada masa itu, Eun Gyeol membentuk sebuah band bernama Watermelon Sugar.

3. Do You Like Brahms?

Do You Like Brahms? adalah sebuah drama tentang siswa musik klasik yang ingin menemukan kebahagiaan melalui bakatnya. Park Joon Young, seorang pianis berbakat dipertemukan dengan mahasiswa yang memiliki impian bermain biola, Chae Song Ah. Di sebuah konser, mereka berdua bertemu dan Joon Young merasakan adanya aura hangat dan positif dari Song Ah.

Dilansir dari Soompi, drama ini mengambil referensi dari kisah cinta tak terbalas antara Johannes Brahms dan Clara Schumann.

4. Dream High

Dream High menjadi drama populer pada 2011. Drama ini mengisahkan perjuangan 6 siswa yang memiliki impian untuk menjadi idola K-Pop, yaitu Go Hye Mi, Song Sam Dong, Jin Guk, Pil Suk, Jason, dan Baek Hee. Keenam siswa dari Sekolah Seni Kirin ini menjalani masa audisi, latihan, dan koreografi. Selain itu, drama ini juga memperlihatkan tentang harga diri dan hubungan di antara tokoh yang tergabung dalam dream high.

5. Idol : The Coup

Drakor ini mengisahkan perjalanan sebuah girl group bernama Cotton Candy. Mereka dapat dibilang sebagai grup yang gagal di industri musik Korea. Tak ingin dibubarkan, Cotton Candy menggunakan berbagai cara untuk dapat memukau para penonton dan fansnya.

Namun, segala cara yang dilakukan tidak langsung menyelamatkan grup tersebut. Drama ini ingin mengisahkan kehidupan idola untuk meraih impian dan menjaga persahabatan satu sama lainnya.

