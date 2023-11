5 Drama Korea Bertema Seni Lukis Dibungkus Fiksi dan Komedi Romantis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea memiliki banyak genre dan jalan cerita, beragam hal bisa digunakan membumbui cerita romantis atau komedi, termasuk tentang lukisan. Sejumlah drama menceritakan lukisan atau pelukis dalam ceritanya. Dilansir dari berbagai sumber inilah deretan drakor dengan jalan cerita tentang seni lukis:

1. Lovers of the Red Sky (2021)

Lovers of the Red Sky adalah drama sageuk yang diadaptasi dari novel. Drama ini dibintangi Kim Yoo Jung, Ahn Hyo Seop, Gong Myung, Kwak Si Yang, Lee Nam Gyeong, Choi Seung Hoon, Cho Seong Ha, dan masih banyak lagi.

Dilansir dari Asianwiki, drama ini bercerita mengenai pelukis bernama Hong Cheon Ki (Kim Yoo Jung) yang jatuh cinta pada Ha Ram (Ahn Hyeo Seop), ahli astronomi yang dulu tiba-tiba kehilangan penglihatan saat kecil.

2. Her Private Life (2019)

Her Private Life merupakan drama rom-com yang dibintangi Park Min Young dan Kim Jae Wook. Juga dibintangi Ahn Bo Hyun, Kim Bo Ra, Park Jin Joo, One, Kim Mi Kyung, Lee Il Hwa, dan Kim Sun Young.

Dilansir dari Mydramalist, drama ini diadaptasi dari novel dan bercerita tentang Sung Deok Mi (Park Min Young), kurator galeri seni yang juga fangirl dari idol. Suatu hari, ia bertemu Ryan Gold (Kim Jae Wook), pelukis yang mengalami kesulitan melukis karena trauma masa kecilnya.

3. Saimdang, Memoir of Colors (2017)

Drama Korea ini dikenal juga dengan judul Saimdang, Light's Diary. Drama ini dibintangi oleh Lee Young Ae, Song Seung Heon, Oh Yoon Ah, Park Hye Soo, serta Yang Se Jong.

Dilansir dari Asianwiki, Saimdang, Memoir of Colors menggunakan dua latar waktu, yakni masa lalu dan masa kini. Drama ini bercerita tentang seorang dosen sejarah seni yang menemukan buku harian milik Shin Saimdang, tokoh seniman terkenal abad ke-16 pada era Dinasti Joseon.

4. Painter of the Wind (2008)

Painter of the Wind dibintangi Park Shin Yang, Moon Geun Young, Ryu Seung Ryong, Bae Soo Bin, dan Moon Chae Won. Drama yang diadaptasi dari novel ini menceritakan dua pelukis terkenal era Joseon.

Dilansir dari Mydramalist, drama ini menggabungkan kisah nyata dengan fiksi. Ceritanya terpusat pada sosok pelukis muda bernama Shin Yun Bok (Moon Geun Young) yang menyamar sebagai laki-laki. Ia bertemu dengan Kim Hong Do (Park Shin Yang) yang akan menjadi mentornya.

5. Dali and Cocky Prince (2021)

Drakor komedi romantis ini dibintangi Kim Min Jae, Park Gyu Young, Kwon Yul, Hwang Hee, dan Yeonwoo. Dilansir dari Asianwiki, Dali and Cocky Prince bercerita tentang kisah cinta Kim Da Li (Park Gyu Young) dan Jin Moo Hak (Kim Min Jae). Da Li adalah putri keluarga bergengsi berpendidikan tinggi dan mencintai seni lukis. Di sisi lain, Moo Hak tidak pintar secara akademik, namun ia pandai mencari uang.

