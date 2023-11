Membedah 8 Kategori Penghargaan Grammy Awards

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Malam puncak bagi industri musik dunia, Grammy Awards, memberikan penghargaan tertinggi kepada para seniman yang telah memberikan kontribusi dalam dunia musik.

Dengan berbagai kategori yang mencakup beragam genre dan aspek kreatif, Grammy Awards tidak hanya menjadi acara penghargaan tahunan, tetapi juga pesta bergengsi yang merayakan keberagaman dan keunggulan di dunia musik.

Melansir laman Grammy, berikut adalah beberapa kategori utama yang diberikan oleh Grammy Awards:

1. Album of the Year

Penghargaan ini diberikan kepada album yang dinilai memiliki kualitas tertinggi dalam aspek kreatif dan eksekusi. Pemenang tahun sebelumnya termasuk karya-karya dari berbagai genre, mulai dari pop, rock, hingga hip-hop.

2. Record of the Year

Kategori ini menilai kualitas produksi dan performa vokal pada satu rekaman tertentu. Ini sering kali menjadi salah satu penghargaan paling prestisius di Grammy Awards.

3. Song of the Year

Fokus pada penulisan lagu, penghargaan ini diberikan kepada penulis lagu yang menciptakan karya dengan lirik dan melodi yang mengesankan.

4. Best New Artist

Kategori ini memberikan pengakuan kepada artis yang berhasil menonjol dan mencapai kesuksesan pada tahun terakhir. Ini sering menjadi peluncuran karir yang sangat dihormati di industri musik.

5. Best Pop Vocal Album, Best Rock Album, Best Rap Album

Dalam rangka untuk memenuhi keberagaman musik, Grammy Awards memiliki kategori yang khusus menyoroti prestasi terbaik dalam genre tertentu, seperti pop, rock, rap, dan masih banyak lagi.

6. Best Music Video

Kategori ini mempertimbangkan aspek visual dalam industri musik, menghargai pencapaian dalam pembuatan video musik.

7. Best Producer, Non-Classical

Memberikan penghormatan kepada para produser yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembuatan album atau rekaman.

8. Best Music Film

Kategori ini menyoroti film atau dokumenter yang berkaitan dengan dunia musik, memberikan penghargaan kepada karya-karya visual yang mengesankan dan informatif.

