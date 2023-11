6 Fakta Menarik dari Nam Joo Hyuk, Pemeran Utama Vigilante, Pernah Kalahkan Bintang NBA

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nam Joo Hyuk merupakan model dan aktor asal Korea Selatan yang membintangi beraga drama populer. Pada 2023, ia membintangi Vigilante sebelum melakukan wajib militer yang tayang pada 8 November. Dikutip dari Asian Wiki, drama ini diadaptasi dari webcomic yang ditulis oleh CRG dan diilustrasikan Kim Kyu Sam. Sambil mengikuti kisah Joo Hyuk dalam Vigilante, mari ketahui lebih dahulu fakta menarik dari dirinya.

Berikut adalah fakta menarik dari Nam Joo Hyuk, yaitu:

1. Tumbuh dari Keluarga yang Kurang Mampu

Joo Hyuk sempat merasakan hidup dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Melalui talkshow pertama di Radio Star pada 2018, ia membahas tentang perjuangan dalam hidup sebelum menjadi model dan aktor ternama. Selama duduk di kelas tiga, ia hanya mengonsumsi ramen dalam sebuah cup. Bahkan, keluarga Joo Hyuk tidak mempunyai kamar mandi di rumah.

2. Diam-Diam Dapat Bernyanyi

Pada 2018, ketika tampil dalam Radio Star, Joo Hyuk mengaku dapat bernyanyi. Ia membuktikan dengan membawakan lagu Yeosu Night Sea milik band indie Korea Busker Busker. Dari penampilan tersebut, para penggemar terkesan dan berharap ia akan bernyanyi lebih banyak. Impian para penggemar pun menjadi kenyataan pada 2022. Pasalnya, Joo Hyuk bersama Kim Tae Ri, Choi Hyun Wook, Bona, dan Lee Joo Myung merilis lagu With untuk Twenty Five Twenty One, seperti dikutip popsugar.

3. Memiliki Mimpi menjadi Pemain Basket

Juu Hyok dengan tinggi 187 centimeter sering bermain basket selama 3 tahun di sekolah menengah. Mimpinya bermain basket untuk tim nasional terputus ketika harus menjalani operasi di kedua kaki usai mengalami cedera. Namun, kejadian tersebut tidak mengakhiri rasa cinta terhadap olahraga, terutama basket. Pada 2017, dalam salah satu episode variety show Korea Infinite Challenge, ia diberi kesempatan untuk bertemu Stephen Curry dan bertanding basket satu lawan satu. Ia pun berhasil mengalahkan superstar NBA dari Golden State Warriors tersebut.

4. Kehilangan Berat Badan ketika Syuting Weightlifting Fairy Kim Bok Joo

Merujuk zula.sg, dalam peran pelariannya, Joo Hyuk berperan sebagai perenang sedang jatuh cinta dengan atlet angkat besi di perguruan tinggi yang sama. Namun, ketika drama berakhir, ia mengungkapkan kehilangan berat badan selama syuting berlangsung. Ia menjelaskan tidak memiliki cukup waktu untuk makan selama istirahat. Selain itu, ia harus berenang di kolam dingin selama berjam-jam sehingga kehilangan 5 kilogram setelah drama selesai.

5. Tipe Gadis Idealnya Sosok Mirip Kim Bok Joo

Saat wawancara dengan Arirang TV, Joo Hyuk mengungkapkan gadis idealnya. Ia mengaku menyukai perempuan yang memiliki rambut pendek dan sifat keras karena akan terlihat imut, tetapi tampak mengintimidasi. Ia juga menjelaskan menyukai perempuan, seperti Kim Bok Joo dalam Weightlifting Fairy Kim Bok Joo. Selain itu, ia juga menyukai perempuan yang berada dalam ranah sama sehingga bisa menjadi sumber kekuatan.

6. Karakternya Sama dengan Peran Nam Do San Start Up

Pada 2020, Nam Joo Hyuk berperan sebagai Nam Do San di drakor Start-Up, mantan jagoan matematika dan pendiri Samsan Tech dalam Start Up. Selama berperan dalam drama tersebut, ia mengaku tidak sulit baginya untuk menjadi Do San. Sebab, ia dan Do San memiliki umur yang sama dan kebiasaan gemetar ketika gugup. Ia juga menambahkan bahwa menjadi kutu buku adalah bagian dari dirinya yang membuatnya semakin menggemaskan.

RACHEL FARAHDIBA R | YOLANDA AGNE

