Perjalanan Aktor Matt Bennet, Bersinar Lewat Sitkom dari Nickelodeon

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Senin, 13 November 2023, aktor Matt Bennett genap 32 tahun. Pria yang lahir di New York, Amerika Serikat ini dikenal karena berperan dalam serial komedi situasi atau sitkom yang dirilis oleh Nickelodeon berjudul Victorious.

Tak hanya menjadi seorang aktor, Bennett juga melebarkan sayapnya ke industri musik. Ia sempat merilis beberapa lagu, seperti Fisher King, Rumble Pack, dan Crash Like Me.

Perjalanan Karier Matt Bennett

Matthew H Bennett adalah aktor yang awalnya tidak pernah berniat untuk terjun ke dunia akting. Saat masa sekolah, Bennett lebih tertarik untuk menjadi seorang researcher karena sering mendapatkan nilai tertinggi dalam bidang akademik. Namun, keputusannya berubah saat ia lulus dari SMA pada 2008. Ia mulai menunjukkan ketertarikan untuk masuk ke industri hiburan.

Ketika menginjak usia 18, Bennett pernah tampil di beberapa iklan televisi. Pekerjaannya ini membuat Bennett semakin tertarik pada dunia hiburan. Sebelum terjun lebih dalam, Bennett memutuskan untuk bergabung dengan Way Off Broadway, perusahaan akting di Long Island. Kemudian, ia juga sempat masuk ke Upright Citizen Brigade New York untuk mengasah aktingnya.

Setelah mempelajari banyak tentang akting, Matt mendapatkan tawaran peran kecil dalam film Totally for Teens. Lalu, ia juga membintangi film pendek bertajuk Text Me. Sejak saat itu, Bennett banyak muncul di beberapa episode serial televisi, seperti Michael & Michael Have Issues dan Greg the Intern.

Pada 2010, Matt Bennett mulai dikenal oleh publik ketika berperan bersama Zack Pearlman dengan judul The Virginity Hit. Ia dipercaya untuk menjadi pemeran utama dan mendapat pujian di kalangan remaja. Masih di tahun yang sama, Bennett tampil di sitkom Victorious sebagai Robbie Shapiro. Victorious menjadi sitkom yang terkenal dan mengubah karier Bennett dalam industri hiburan.

Tak puas dengan akting, Bennett mencoba untuk merilis EP berjudul Warm Fuzzies pada 2012. Kemudian, Bennett juga mendapatkan kesempatan sebagai model dalam video musik Ariana Grande bertajuk One Last Time. Pada video itu, ia memiliki peran menjadi kekasih Ariana Grande. Penawaran ini bermula karena Bennett berteman baik dengan Grande karena sama-sama berperan dalam Victorious.

Pada 2015, Matt Bennett lebih sering menunjukkan dirinya dalam berbagai film dibandingkan serial. Ia muncul dalam Me and Earl and the Dying Girl sebagai pemeran utama. Lalu, ia juga berperan dalam The Stanford Prison Experiment dan Manson Family Vacation. Melalui 3 film tersebut, Bennett mendapat banyak pujian positif dari para penonton dan kritikus.

Setahun kemudian, Bennett merilis album berjudul Terminal Cases yang menceritakan beberapa kejadian di kehidupannya. Dikutip dari The Famous People, Bennett mendapatkan inspirasi dari film-film Robin Williams.

