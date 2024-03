Mantan Produser Nickelodeon Minta Maaf Atas Perilakunya yang Diungkap Serial Quiet On Set

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan produser Nickelodeon, Dan Schneider, mengakui sekaligus meminta maaf atas perilaku tidak pantas di masa lalu ketika menjadi bagian dari pembuat ragam acara untuk anak-anak dan remaja. Hal ini ia sampaikan melalui video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, DanWarp, dengan tajuk “Dan Schneider talks about Quiet on Set” pada Rabu, 20 Maret 2024.

“Menghadapi perilaku saya di masa lalu – beberapa di antaranya memalukan dan saya sesali – dan saya pasti berhutang maaf yang sebesar-besarnya kepada beberapa orang,” kata Dan Schneider di awal video.

Baca Juga: Fakultas Filsafat UGM Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswa dengan Korban 8 Orang

Bobby K Bowman atau Boog!e, pemeran T-Bo dalam serial Nickelodeon iCarly, merupakan satu orang lainnya yang ada di dalam video. Ia menghubungi Dan untuk menanyakan tanggapan produser The Amanda Show tersebut perihal serial Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV yang dirilis perdana di Max pada Ahad, 17 Maret 2024.

Tentang Serial Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV

Serial dokumenter Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV terdiri dari 4 episode ditayangkan perdana pada akhir pekan lalu di Investigation Discovery dan berakhir pada Senin, waktu setempat. Serial ini mengungkap beberapa tuduhan yang meresahkan, termasuk pelecehan, seksisme, rasisme, dan dinamika yang tidak pantas dengan bintang dan kru di bawah umur.

Beberapa korbannya merupakan aktor dan aktris cilik yang tampil di acara-acara hiburan televisi Nickelodeon pada 1990 hingga 2000-an, seperti pada The Amanda Show, Drake & Josh, All That, Zoey 101, dan iCarly. Seluruh acara tersebut diproduseri satu orang yang sama yaitu Dan Schneider. Berbeda dengan kelucuan dan keseruan yang ditampilkan di televisi, ternyata terdapat kisah kelam yang dialami orang-orang yang terlibat di balik layar.

Dilansir dari Vulture, Dan Schneider pertama kali dituduh melakukan pelanggaran pada 2018, ketika Hollywood memperhitungkan pelecehan yang terjadi di industri di tengah gerakan Me Too. Di balik serial sketsa tenda All That dan The Amanda Show, bersama dengan sitkom Kenan & Kel, Drake & Josh, Zoey 101, iCarly, dan Victorious, tuduhan bahwa pencipta dan produser acara-acara tersebut kerap menjadi teror di lokasi syuting terus meningkat selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, tuduhan-tuduhan tersebut dibahas dalam Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.

Beberapa Tuduhan Atas Dan Schneider

Tuduhan yang ditujukan kepada Dan Schneider termasuk bahwa ia mentolerir kondisi tempat kerja yang toksik, dan bahkan menjadi penyebabnya. Ia juga diduga berperilaku kasar dan mempermalukan para pemain maupun kru yang bekerja untuknya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Saat saya menontonnya, saya bisa melihat luka di mata beberapa orang dan itu membuat saya merasa tidak enak dan menyesal. Saya berharap saya dapat kembali, terutama ke tahun-tahun awal karier saya, dan membawa pertumbuhan dan pengalaman yang saya miliki sekarang dan hanya melakukan pekerjaan yang lebih baik dan tidak pernah merasa bahwa menjadi bajingan bagi siapa pun, selamanya, adalah hal yang benar,” kata Dan Schneider dalam video yang diperoleh secara eksklusif oleh The Hollywood Reporter.

Selain itu, di dalam serial terdapat tuduhan dirinya menciptakan adegan yang dinilai mengandung pelecehan seksual terhadap aktor muda yang terlibat di dalamnya. Beberapa acaranya yang dikritik antara lain termasuk The Amanda Show, All That, iCarly, Victorious, dan Sam & Cat.

Meski begitu, Dan Schneider mengatakan di dalam video klarifikasinya bahwa ia tidak masalah untuk menghapuskan bagian-bagian yang tidak pantas dari acara yang ia buat. Apabila ada orang-orang yang tersinggung oleh beberapa lelucon di acaranya, bagian tersebut bisa diedit atau bahkan dihilangkan.

“Semua lelucon yang Anda bicarakan yang diliput acara selama dua malam terakhir, setiap lelucon itu ditulis untuk penonton anak-anak, karena anak-anak menganggapnya lucu,” kata Dan Schneider. “Sekarang ada beberapa orang dewasa yang melihat kembali peristiwa tersebut 20 tahun kemudian melalui lensa mereka, dan mereka melihatnya dan berkata 'Tahukah Anda, menurut saya itu tidak pantas untuk acara anak-anak.' Saya tidak punya masalah dengan itu. Jika itu yang dirasakan seseorang, hilangkan lelucon itu, seperti yang akan saya lakukan 20 tahun lalu.”

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | VULTURE | THE HOLLYWOOD REPORTER | VARIETY | FORBES

Pilihan Editor: Paula Abdul Gugat Produser American Idol atas Tuduhan Pelecehan Seksual