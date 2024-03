Profil Gordon Cormier dan Noah Ringer, Pemeran Aang dalam Serial Netflix dan Film Avatar: The Last Airbender 2010

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial live-action adaptasi dari Avatar: The Last Airbender yang tayang perdana di Netflix pada 22 Februari 2024, merupakan remake dari serial animasi Nickelodeon pada 2005. Sebelumnya, serial kartun tersebut juga pernah dibuat live-actionnya, yaitu film The Last Airbender karya M. Night Shyamalan yang tayang pada 2010.

Dilansir dari time.com, Avatar: The Last Airbender mengisahkan tentang dunia yang terbagi menjadi empat wilayah, yaitu Negara Api, Suku Air, Pengembara Udara, dan Kerajaan Bumi. Setiap wilayah memiliki pengendali elemennya masing-masing. Namun, hanya seorang Avatar yang dapat mengendalikan keempat elemen tersebut.

Dalam serial live-action yang tayang di Netflix, Avatar yang bernama Aang diperankan oleh Gordon Cormier, sementara dalam film live action 2010, Aang diperankan oleh Noah Ringer. Berikut profil dari kedua pemeran tersebut.

Gordon Cormier yang berperan sebagai Aang dalam Avatar: The Last Airbender. Dok. Netflix

Gordon Cormier

Gordon Cormier lahir pada 8 Oktober 2009 di Vancouver, Kanada. Dilansir dari dilansir dari imdb.com, Cormier telah tertarik pada seni pertunjukan sejak usia dini dan selalu menyukai tampil di atas panggung. Cormier mulai tampil di kelas akting, menyanyi, dan menari sejak usia 6 tahun.

Pada usianya yang ke-9, ia mengikuti audisi untuk iklan TV pertamanya, dan sekitar satu tahun berikutnya ia mulai mengikuti audisi untuk berperan di acara TV sambil bersekolah di Vancouver Young Acting School di Vancouver. Cormier mulai mengikuti syuting acara TV lokal seperti Lost in Space, Gabby Durran, Get Shorty, Turner & Hooch dan mengerjakan beberapa film Hallmark.

Cormier kemudian mengikuti audisi untuk serial mini terbatas karya Stephen King berjudul The Stand. Di sana, ia bekerja bersama aktor-aktor hebat seperti Whoopi Goldberg, James Marsden, Jovan Adepo, dan Amber Heard. Cormier juga beberapa kali menjadi pengisi suara untuk acara animasi TV. Pada usia 11 tahun, Cormier mengambil langkah besar dalam kariernya dengan menjadi pemeran utama sebagai Aang dalam serial live action Netflix Avatar The Last Airbender.

Dilansir dari preview.ph, Cormier telah menerima pelatihan bela diri taekwondo sejak ia kecil. Dalam sebuah postingan di Instagram pribadinya, terungkap bahwa aktor cilik tersebut terjun ke taekwondo pada usia yang sangat muda, tepatnya empat tahun.

Selain taekwondo, Gordon membanggakan dirinya sebagai pemain skateboard sejati. Aktor yang menyandang label “skater” di bio Instagram-nya ini dikatakan sering mengunjungi taman skate setempat dan benar-benar tenggelam dalam subkultur tersebut sebelum pandemi Covid-19.

Noah Ringer. Foto : IMDB

Noah Ringer

Dilansir dari fresherslive.com, Noah Andrew Ringer adalah seniman bela diri Amerika dan mantan aktor cilik. Dia mendapat pengakuan atas perannya sebagai Aang dalam film The Last Airbender dan Emmett dalam Cowboys & Aliens.

Lahir di Dallas, Texas, perjalanan Noah Ringer dalam seni bela diri dimulai ketika ibunya mendaftarkannya di ATA Martial Arts di Carrollton, Texas, yang berafiliasi dengan American Taekwondo Association (ATA).

Sejak usia muda, Ringer menunjukkan bakat luar biasa dan dengan cepat terlibat dalam berbagai kompetisi. Pada usia dua belas tahun, ia berhasil meraih sabuk hitam tingkat pertamanya. Prestasi ini menunjukkan dedikasi dan komitmennya terhadap seni bela diri.

Dikutip dari imdb.com, ia adalah bagian dari klub taekwondo dan dari sana ia mendapat informasi tentang panggilan casting terbuka Paramount Pictures untuk memerankan Aang. Untuk audisinya, dia mengirimkan video buatannya yang menggambarkan dia memamerkan keahliannya dalam seni bela diri.

Setelah menandatangani kontrak dengan film The Last Airbender, ia bergabung dengan Creative Artists Agency. Ringer menghadiri Nickelodeon Kids Choice Awards 2010 bersama rekan pemeran Pengendali Udara Nicola Peltz, Dev Patel, dan Jackson Rathbone untuk debut spot TV baru untuk film tersebut.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran Ringer di industri hiburan cenderung sangat minim setelah mendapat pengakuan atas perannya dalam "The Last Airbender" dan "Cowboys & Aliens".

