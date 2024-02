Mengenali Karakter Avatar Live Action, Apa Saja Kemampuannya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Live action Avatar: The Last Aribander tayang di Netflix, pada 22 Februari 2024. Serial ini diadaptasi dari kartun yang berjudul sama diproduksi oleh Nickelodeon. Serial ini diangkat dari animasi populer yang mengikuti kisah Aang, Avatar muda, seiring usahanya menguasai empat elemen air, api, udara, Bumi, demi mengembalikan keseimbangan dunia yang terancam.

Semuanya berubah saat Negara Api melakukan serangan dan menghapus bangsa Pengembara Udara demi menguasai dunia. Ketika inkarnasi Avatar terbaru belum juga hadir, harapan untuk terciptanya kedamaian perlahan hilang.

Karakter dalam live action Avatar: The Last Airbender

1. Aang

Setelah kematian Avatar Roku, sesuai dengan siklusnya, roh Avatar bereinkarnasi ke dalam tubuh Aang. Ia sebagai bagian dari Pengembara Udara. Seorang Avatar bertugas menjaga kedamaian di Bumi. Dikutip dari Fandom, Aang berasal dari Kuil Udara Selatan dan diasuh oleh seorang rahib bernama Gyatso. Ia kabur karena mendengar kabar, dirinya akan dipisahkan oleh Gyatso demi mendalami ilmu sebagai Avatar, orang yang mampu menguasai empat unsur utama di Bumi yaitu air, tanah, api, dan udara.

Dalam masa pelariannya, Aang mengalami kecelakaan sampai tak sadar diri cukup lama. Setelah bertahun-tahun, Aang ditemukan oleh Katara dan Sokka, dua remaja dari Suku Air Selatan, dalam bongkahan es.

Aang ternyata melewati masa 100 tahun. Pada masa peperangan antara Negara Api dengan tiga bangsa lainnya. Bersama dengan teman-temannya, Aang bertualang agar mampu menguasai empat elemen dan mengalahkan Raja Api untuk membawa kembali kedamaian di muka Bumi.

Karakter Aang dalam adaptasi live-action Avatar: The Last Airbender diperankan oleh Gordon Cormier. Dia aktor Kanada yang kembali ke Netflix setelah tampil di Lost in Space . Dia juga muncul di The Stand dan Two Sentence Horror Stories .

2. Katara

Katara seorang remaja berusia 14 tahun yang berasal dari Suku Air Selatan. Ia tinggal bersama kakaknya yang bernama Sokka, dan neneknya, Kanna yang biasa ia sebut Gran-Gran.

Pada suatu hari, ia menemukan anak bernama Aang sedang membeku dalam bongkahan es. Kakak beradik itu membebaskannya dan mengetahui, Aang adalah Sang Avatar, yang ditakdirkan untuk menguasai keempat elemen yaitu udara, air, tanah, dan api.

Katara diperankan oleh Kiawentiio. Dia aktor dan penyanyi First Nations yang sebelumnya muncul di Rutherford Falls dan Anne with an E. Dia juga baru-baru ini mengisi suara Wahta dalam episode What If...?

3. Sokka

Setelah meninggalkan Sokka untuk berperang, ayah Sokka berpesan agar Sokka dapat melindungi Katara, adiknya, juga yang tersisa dari Suku Air. Sokka berusaha menepati janjinya, walaupun ia tidak memiliki pembimbing dan tidak memiliki kemampuan alami sebagai pengendali air.

Terlepas dari kehebatannya dalam mengatur strategi perang, Sokka hanya mengandalkan bumerang sederhana miliknya dan merasa menjadi kelemahan dari teman-temannya selama terjadi pertempuran. Dikutip dari Cosmopolitan, Sokka diperankan oleh Ian Ousley. Dia aktor yang pernah muncul di Sorry For Your Loss, 13 Reasons Why, dan Young Sheldon.

4. Zukko

Kehormatan menjadi hal yang sangat ingin didapat Zuko kembali setelah Ozai, Raja Negara Api sekaligus ayahnya, mengasingkan dirinya dari keluarga kerajaan. Perintah pengasingan itu dikeluarkan setelah Zuko menyerah dalam duel melawan Ozai. Duel yang disebut Agni Kai tersebut meninggalkan bekas luka bakar di mata kiri Zuko yang diakibatkan oleh semburan api ayahnya.

Zuko diperbolehkan kembali dengan syarat ia membawa Avatar dalam keadaan hidup. Meskipun semua orang berpikir mustahil untuk mencari jejak Avatar yang sudah lama menghilang. Akhirnya, Zuko menemukan Aang dan berambisi untuk menangkapnya. Zuko diperankan oleh Dallas Liu. Dia aktor yang sebelumnya muncul di PNE15 sebagai Shuji Ishii-Peters dan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

5. Toph

Dikutip dari Medium, Toph berasal dari keluarga Bei Fong yang terkenal kuat dan berpengaruh di Kerajaan Bumi. Sebab, tak bisa melihat, orang tua Toph mengekang dan merahasiakan keberadaannya dari masyarakat.

Saat mendatangi wilayah Kerajaan Bumi untuk mencari guru pengendali tanah, Aang tak sengaja bertemu dengan Toph yang sedang mengikuti turnamen Earth Rumble VI secara rahasia. Toph tak bisa melihat dan memiliki postur tubuh yang kecil. Namun di arena pertandingan, Toph mengalahkan puluhan petarung bertubuh kekar dan menjadi juara pertama dengan kelihaiannya mengendalikan tanah.

