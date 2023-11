SNL Buat Parodi Memoar The Woman In Me Britney Spears, Tuai Reaksi Beragam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sketsa Saturday Night Live (SNL) kembali mendapatkan reaksi keras dari publik. Dalam episode yang dipandu oleh Timothée Chalamet pada Sabtu, 11 November 2023, Chloe Fineman dari SNL mengulangi perannya sebagai superstar pop berusia 41 tahun alias Britney Spears dalam parodi barunya.

Chloe berperan dalam parodi tersebut untuk mengisahkan soal audisi narator memoar The Woman In Me karya Britney Spears. Kisah pilu penyanyi Toxic itu dengan cepat menjadi viral dan marak menjadi perbincangan.

"Aku sangat tersentuh karena bukuku, The Woman in Me menduduki peringkat pertama dalam daftar buku terlaris di New York Times," ujar Spears Fineman memulai sandiwara tersebut.

Kemudian, sandiwara berlanjut dengan narasi dari Chloe soal audisi sederet selebritas lain untuk memoar fenomenal ini. "Buku audioku dibacakan oleh Michelle Williams yang luar biasa, tapi dia bukanlah satu-satunya yang ingin membacanya. Berikut adalah beberapa aktor lain yang mengikuti audisi untuk membacakan The Woman in Me," kata Chloe melanjutkan parodinya.

Setelah itu, ada belasan selebritas lainnya yang terlihat masuk ke ruang audisi untuk membacakan dialog pilihan dari buku ini. Sebut saja Ice Spice (Punkie Johnson), Fred Schneider (Bowen Yang) dari The B-52s), Martin Scorsese (Timothée Chalamet), Ego Nwodim (Jada Pinkett Smith), Neil deGrasse Tyson (Kenan Thompson), Steve-O (Mikey Day), dan Natasha Lyonne (Fineman).

Reaksi Keras dari Manajer Britney Spears

Manajer Britney Spears, Cade Hudson, mengecam para penulis SNL dengan menyebut mereka 'menyedihkan.' Dia menanggapi parodi tersebut melalui Instagram pribadinya @cadehudson22.

Menurut laporan Page Six, Cade mengkecam parodi itu dalam story-nya. "Wow, para penulis SNL semakin lama semakin buruk. Tak heran jika Anda semua menghubungi saya untuk mengajak Britney tampil di acara ini. SNL sedang dalam kondisi kritis. Kalian semua menyedihkan dan Chloe (Fineman) ini tidak lucu," tulisnya dalam akun Instagram yang diprivat.

Komentar Negatif dari Netizen

Setelah kasus Timothee Chalamet yang singgung soal Hamas dalam sketsanya, publik pun makin bingung dengan acara yang tayang di NBC ini. Mereka memenuhi kolom komentar acara tersebut dengan kecaman yang negatif.

Bagaimana tidak, sebab memparodikan soal memoar yang membahas aborsi hingga kesehatan mental dinilai kurang etis oleh netizen. Mereka juga menganggap tak ada kelucuan sama sekali dari masa lalu menyakitkan orang lain.

"Mereka (SNL) benar-benar membuat lelucon tentang trauma yang ia ceritakan dengan rentan dalam memoarnya. Hal ini sangat aneh dan tidak lucu," tulis salah satu netizen di X.

