SZA Jadi Artis Perempuan yang Pimpin Nominasi Terbanyak di Grammy Awards 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi SZA berhasil menduduki puncak daftar nominasi Grammy Awards 2024. Ajang penghargaan musik tertinggi di Amerika Serikat itu baru mengumumkan daftar lengkap nominasi dari 94 kategori pada Jumat lalu, 10 November 2023.

Berkat album keduanya, SOS, SZA yang rilis pada Desember tahun lalu, dia memimpin daftar artis dengan kategori terbanyak. Pada Grammy Awards 2024, SZA berhasil menduduki total 9 nominasi. Bahkan, dia mengalahkan daftar penyanyi laki-laki di seluruh dunia dan menjadi pesaing utama bagi banyak penyanyi saat ini.

Posisi tersebut disusul oleh 7 nominasi dari Phoebe Bridgers, Serban Ghenea dan Victoria Monét. Serta Jack Antonoff, Jon Batiste, boygenius, Brandy Clark, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo dan Taylor Swift yang masing-masing mendapatkan 6 nominasi Grammy ke-66 itu.

Nominasi Grammy Awards 2024 yang Diraih SZA

Lagu balas dendam yang dibalut balada R&B, Kill Bill, terpilih menjadi nominasi untuk kategori Record of the Year, Song of the Year, dan Best R&B Performance. Sementara hit SOS milik SZA juga masuk dalam kategori album terbaik tahun ini (Album of the Year) dan album R&B progresif terbaik (Best Progressive R&B Album).

Perhelatan penghargaan Grammy 2024 ini akan menandai kedua kalinya SZA dinominasikan untuk rekaman, album, dan lagu terbaik tahun ini di tahun yang sama.

Doja Cat dan SZA berpose dengan penghargaan Grammy mereka untuk kategori Penampilan Grup Duo Pop Terbaik untuk "Kiss Me More" dalam acara Grammy Awards ke-64 di MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, Nevada, 4 April 2022. REUTERS/Steve Marcus

Perempuan Dominasi Nominasi Grammy Awards 2024

Secara keseluruhan, tren dalam nominasi Grammy ke-66 ini didominasi oleh penyanyi muda perempuan. Melampaui penyanyi laki-laki lainnya. Satu-satunya pria yang mewakili kategori Album of the Year dan Record of the Year adalah Jon Batiste.

Menurut CEO dan Presiden Recording Academy, Harven Mason jr, melihat nominasi tahun ini dengan jumlah musisi perempuan yang masif, hal tersebut bukanlah suatu kejutan. Melainkan hal yang membuatnya bahagia. Ia percaya bahwa representasi perempuan memungkinkan kelompok pencipta berikutnya melihat nominasi dengan harapan yang optimis.

“Mungkin seseorang akan menyukai apa yang saya lakukan suatu hari nanti, atau mungkin saya memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri atau menyuarakan pemikiran saya seperti orang tersebut,” ujar Harven Mason kepada Associated Press.

GRAMMY AWARDS | VARIETY

